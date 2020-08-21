Предпринимателя в Карелии наказали за торговлю сигаретами около образовательного учреждения

В Сортавале владелец магазина получил штраф за торговлю табачными изделиями рядом с образовательным учреждением, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Сортавалы выявила, что в нарушение закона в магазине, расположенном в центре города, осуществлялась деятельность по продаже табачной продукции в 100-метровой зоне от образовательной организации.

Надзорное ведомство обязало руководство магазина прекратить продажи табачной продукции. Кроме того, руководитель юридического лица был признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч руб.

Но, несмотря на предписание прокуратуры, магазин продолжил торговать сигаретами. По данному факту прокурор Сортавалы обратился в суд с иском в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, с требованием обязать юридическое лицо прекратить деятельность по осуществлению розничной продажи табачных изделий в магазине.

Решением Сортавальского городского суда исковые требования прокурора удовлетворены.

В настоящее время незаконная торговля табачными изделиями прекращена.