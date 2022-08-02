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Предпринимателя в Карелии отправили за решетку за долги, суд решил, что он обманывал партнеров

Новости. Общество
09:50, 09 Августа 2022
фото: © vedtver.ru, тематическая иллюстрация

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Суд Питкярантского района Карелии вынес приговор предпринимателю, который набрал денег в долг у своих знакомых под совместные бизнес-проекты, а когда не смог вернуть, его обвинили в мошенничестве.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, на скамье подсудимых оказался 34-летний житель Питкяранты.

По версии следствия, с мая 2019 года по февраль 2021 года подсудимый получил в займы от разных людей более 380 тыс. рублей.  Ему удалось это сделать «путём сообщения потерпевшим ложных сведений, а также злоупотребления сложившимися доверительными отношениями», говорится в официальном сообщении прокуратуры.

Следствие и суд пришли к выводу, что подсудимый занимался мошенничеством и присвоил полученные деньги. Ранее уже был судим по той же статье УК РФ.

Он не признал вину, но вернул часть денег.

Кроме того, подсудимый задолжал алименты на сумму 110 тыс. рублей.

Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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