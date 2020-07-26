Предпринимателям дадут денег из бюджета Карелии для защиты посетителей от вируса

Карельские компании, работа которых связана с приемом посетителей, получат бюджетные субсидии на приобретение защитных перегородок, препятствующих передаче коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев на заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве республики.

По его словам, предприниматели могут получить субсидии на приобретение не только экранов, но и других средств защиты - бактерицидных облучателей, оборудования для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений. Кроме того, субсидируется покупка термометров. О размере субсидий читайте в интернет-газете "Вести Карелии".