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Предпринимателям дадут денег из бюджета Карелии для защиты посетителей от вируса

Новости. Общество
11:25, 27 Июля 2020
фото: td-fenix.ru
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Карельские компании, работа которых связана с приемом посетителей, получат бюджетные субсидии на приобретение защитных перегородок, препятствующих передаче коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев на заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве республики.

По его словам, предприниматели могут получить субсидии на приобретение не только экранов, но и других средств защиты - бактерицидных облучателей, оборудования для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений. Кроме того, субсидируется покупка термометров.

О размере субсидий читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-07-27 12:16:58
Нашли ещё способ распила бюджетных денег. А где хвалёная рыночная экономика? Где каждый сам за себя?
zanoza
2020-07-27 11:49:47
"Господдержку получат и предприятия, которые производят средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства. Они смогут возместить свои затраты на приобретение производственного оборудования в размере до 6 млн рублей на одного получателя субсидии и до 90% произведенных затрат"
Вот какой бизнес нынче востребован, нужно срочно переходить на производство средств индивидуальнорй защиты и дезинфицирующие средства :)
Гость
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