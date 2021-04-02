Предпринимателям Карелии дали день, чтобы прийти в прокуратуру

Органы прокуратуры городов и районов Карелии проведут личные приемы представителей бизнеса в рамках Всероссийского дня приема предпринимателей.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Карелии, приемы пройдут 6 апреля с 09.00 до 18.00.

С предпринимателями встретятся работники отделов по надзору за исполнением федерального законодательства, уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью правоохранительных органов и органов юстиции, по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции.

Также представителей бизнеса примет старший помощник прокурора республики по рассмотрению обращений, приему граждан и правовому обеспечению.