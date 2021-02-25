Предпринимателям продлили отсрочку платежей по долгам: разъяснения бизнес-омбудсмена в Карелии

Предприниматели получили право отсрочить погашение задолженности по исполнительным производствам до 31 июля 2021 года – что им делать, разъяснила бизнес-омбудсмен в Карелии Елена Гнетова.

По ее словам, должник вправе сам определить период рассрочки, но он не должен заканчиваться позднее 31 июля 2021 года.

Льготу можно получить только для долга на сумму не более 15 млн. рублей. Исполнительный лист должен быть датирован до 1 мая 2021 года. Как воспользоваться рассрочкой, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".