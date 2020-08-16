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Предпринимателям рассказали о преимуществах ведения бизнеса на арктических территориях

Новости. Общество
11:42, 17 Августа 2020
фото: © КРРК
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Корпорация развития Республики Карелия провела ряд выездных совещаний, посвящённых развитию арктических территорий региона.

Встречи с предпринимателями и представителями органов местного самоуправления прошли в Калевальском и Сегежском районах, а также Костомукше.

Предпринимательскому сообществу была представлена презентация основных мер поддержки для резидентов Арктической зоны РФ, даны пояснения по преимуществам ведения бизнеса в статусе резидента и обозначены новые возможности снижения административных барьеров. Обсуждение проблемных вопросов и совместный поиск способов их решения, прогнозирование возможных ситуаций проходило с учётом опыта предпринимательского сообщества на местах.

Так, в Калевальском районе особое внимание было уделено вопросам развития туризма, в частности обсуждению условий для формирования сегмента медицинского туризма.


© КРРК

Во время встречи в Костомукше предприниматели выразили заинтересованность в налоговых преференциях, уже знакомых бизнесу "города горняков" по льготам, предоставляемым резидентам ТОСЭР, и подробно обсудили вопросы применения свободной таможенной зоны, что актуально для приграничного расположения региона.

© КРРК

"Особое внимание к новым порядкам таможенного регулирования естественно для предпринимательского сообщества Костомукши. Будем ждать появления подзаконных актов, регулирующих конкретные ситуации и устанавливающих конкретные условия реализации льгот", – прокомментировал мероприятие первый заместитель генерального директора Корпорации развития Республики Карелия Михаил Мухин.

На совещании в Сегеже акцент был сделан на планы по созданию новых направлений для действующего бизнеса, учёту доходов и расходов по деятельности, относящейся к соглашению, которое будет заключено с управляющей компанией.


© редакция газеты "Доверие"

Представители муниципальной власти выразили полную готовность содействовать в развитии по всем направлениям.

"В личном общении с предпринимателями я увидел заинтересованность в реализации новых проектов, что обусловлено наличием арктических преференций. Радует, что были обращения не только от состоявшихся предпринимателей, но и от тех, кто планирует создание нового производства", – отметил Михаил Мухин.

Разъяснительная работа с предпринимателями и обсуждение развития бизнеса с учётом новых условий, предусмотренных Федеральным законом от 13.07.2020 № 193-ФЗ "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации" будет продолжена. Очередные выездные совещания с участием представителей Корпорации развития РК пройдут в Лоухском и Беломорском муниципальных районах.

В настоящее время по всем вопросам, связанным с подачей заявки, оформлением документов, консультациями по предварительной разработке бизнес-планов, можно обращаться по адресу электронной почты arctic@kr-rk.ru.

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Комментарии

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кир
2020-08-17 14:12:23
Их риски.
zanoza
2020-08-17 13:57:11
Ну если за дело с арктической землицей и государственной поддержкой взялась "Корпорация развития", ничего хорошего не получится, но денежки куда-то денутся.
Честный чел
2020-08-17 11:58:46
Как слышу слова: "Корпорация развития", так вздрагиваю и хороню проект заранее, потому как деньги исчезнут, или появится очередная "Анна"?!?
Гость
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