Предпринимателям в Карелии предоставят еще одну меру поддержки

Вице-премьер правительства Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов рассказал о мерах поддержки предпринимателей.

В ходе "прямой линии" с жителями республики глава Карелии Артур Парфенчиков и вице-премьер правительства Дмитрий Родионов обсудили меры поддержки предпринимателей.

Дмитрий Родионов отметил, что на сегодняшний день продолжаются выплаты материальной помощи в размере 1 МРОТ предпринимателям из наиболее пострадавших отраслей.

"За апрель у нас практически все выплаты предпринимателям выплачены, - сказал Дмитрий Родионов. - За май порядка тысячи заявлений было удовлетворено центрами занятости республики. Работа, думаю, полностью завершена, и все выплаты за май будут погашены к концу следующей недели".

По словам вице-премьера Родионова, май – это последний месяц, когда соответствующая мера поддержки работает и предприниматели могут обратиться за компенсацией.

"За июнь центры занятости заявления принимать уже не будут, - предупредил Дмитрий Родионов. - Тем не менее, мы оставляем еще одну меру поддержки, которая связана с компенсацией затрат работодателя на необходимость выплачивать заработную плату. Те предприниматели, у которых еще не весь персонал вышел на работу и находится в вынужденном простое, смогут обратиться в центры занятости за компенсацией затрат выплаты зарплат этим работникам и за июнь включительно".

Родионов отметил, что 8 июня Минэкономики Карелии объявил отбор на новые меры поддержки для предпринимателей, которые находились в вынужденном простое, включая апрель-май.

"В первую очередь сегодня объявлена и закончена заявочная кампания по компенсации затрат на уплату аренды, коммунальных платежей, а также затрат на приобретение оборудования, - рассказал вице-премьер правительства по вопросам экономики. - По этим трем видам поддержки к нам за 20 дней поступило рекордное количество заявок – 700. Эти заявки будут в июле рассмотрены, и деньги предпринимателям будут выплачены".

Расширен, по словам Родионова, и список пострадавших отраслей экономики: туда добавили ряд отраслей, которые находились в вынужденном простое на протяжении двух месяцев, это предприятия в сфере здравоохранения и предприятия в сфере НХП (народно-художественный промысел).

"Эти предприниматели, которые вошли в список пострадавших, сегодня имеют возможность обратиться в Минэкономики Карелии с заявлением для получения материальной помощи за апрель, - пояснил Родионов. - Им выплаты будут проведены уже на следующей неделе".

В ходе диалога с главой Карелии Дмитрий Родионов не исключил возможности получения предпринимателями компенсации на затраты при покупке СИЗ (средств-индивидуальной защиты) и оборудования для безопасности (экранов, ширм).

"На уровне Российской Федерации готовятся нормативно-правовые документы по предоставлению налоговой инспекции выплат предпринимателям на приобретение СИЗов, - сказал Родионов. – Думаю, когда он будет принят, у предпринимателей появится еще одна возможность получить компенсацию".