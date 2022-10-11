Предпринимательница из Карелии пытается выиграть 5 млн рублей в реалити-шоу

Екатерина Мелентьева участвует в новом реалити-шоу «Сверхновая» на телеканале RU.TV.

Карельская предпринимательница Екатерина Мелентьева вместе 20 амбициозными девушками со всей России представляют свои бизнес-идеи в новом реалити-шоу «Сверхновая». Победительница получит в качестве приза 5 млн рублей на свой проек, пишут в официальном паблике правительства Карелии.

Екатерина мечтает разработать приложение, создающее «оживающие» фотографии, а также наладить производство фотоальбомов для них.

«Поможем нашей бизнес-леди взять Приз зрительских симпатий. Проголосовать можно здесь», - пишут в паблике.