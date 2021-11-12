Председатель горсовета Дрейзис призвала жителей Петрозаводска отправиться на прививку

Новый председатель Петросовета Надежда Дрейзис рассказала, что прошла ревакцинацию.

Надежда Дрейзис рассказала в соцсети, что прошла ревакцинацию от коронавируса прививкой «Спутник Лайт». Она заявила, что чувствует себя хорошо. Дрейзис призвала горожан вакцинироваться.

«К сожалению, людей и, что особенно печалит — детей, заболевших этой инфекцией до сих пор очень много! Многие болеют очень тяжело, как правило, это непривитые! Конечно, медики делают всё возможное. Но вы можете помочь всем нам, а также себе и свои близким, а главное — детям! Привейтесь! Давайте все вместе остановим пандемию Ковид-19!», — заявила Надежда Дрейзис.

Ранее новый спикер Петросовета объяснила, зачем она пошла в политику.