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Председатель горсовета Дрейзис призвала жителей Петрозаводска отправиться на прививку

Новости. Общество
10:34, 27 Ноября 2021
фото: Из архива Надежды Дрейзис

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Новый председатель Петросовета Надежда Дрейзис рассказала, что прошла ревакцинацию.

Надежда Дрейзис рассказала в соцсети, что прошла ревакцинацию от коронавируса прививкой «Спутник Лайт». Она заявила, что чувствует себя хорошо. Дрейзис призвала горожан вакцинироваться.

«К сожалению, людей и, что особенно печалит — детей, заболевших этой инфекцией до сих пор очень много! Многие болеют очень тяжело, как правило, это непривитые! Конечно, медики делают всё возможное. Но вы можете помочь всем нам, а также себе и свои близким, а главное — детям! Привейтесь! Давайте все вместе остановим пандемию Ковид-19!», — заявила Надежда Дрейзис.

Ранее новый спикер Петросовета объяснила, зачем она пошла в политику.

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