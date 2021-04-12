Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук останется за решеткой до середины июня

Петрозаводский городской суд сегодня продлил арест обвиняемого в получении взяток и превышении должностных полномочий Геннадия Боднарчука до 16 июня.

В Петрозаводском городском суде сегодня было рассмотрено ходатайство следователя по особо важным делам Следственного комитета Карелии Александра Брюханова о продлении на два месяца срока содержания под стражей председателя Петросовета Геннадия Боднарчука. Ходатайство поддержал прокурор Дмитрий Егоров. Они считают, что Боднарчук должен остаться за решеткой, так как способен скрыться или оказать давление на свидетелей.

Адвокаты Геннадия Боднарчука предлагали выбрать в качестве более мягкой меры пресечения залог или домашний арест. В качестве залогодателя выступил депутат Петросовета Александр Антипов, который предложил 3,5 млн рублей из семейных сбережений (сумму залога он увеличил на 500 тысяч рублей по сравнению с прошлым разом).

В ходе рассмотрения ходатайства в судебном заседании прозвучала информация о том, что предварительное следствие по делу Геннадия Боднарчука завершено - доказательства собраны, свидетели допрошены. Председателю Петросовета предъявлено окончательное обвинение в четырех преступлениях, и в настоящее время обвиняемый вместе с защитниками знакомится с материалами уголовного дела.

По итогам заседания судья Эдуард Новоселов, который ранее уже дважды рассматривал избрание меры пресечения Геннадию Боднарчуку, удовлетворил ходатайство следствия. Срок содержания под стражей продлен до 16 июня.

Напомним, Геннадия Боднарчука задержали 17 июля 2020 года. Более 8 месяцев он находится в СИЗО. 25 марта ему было предъявлено окончательное обвинение в совершении четырех преступлений.

В первом случае идет речь, по версии следствия, о получении Боднарчуком взятки в особо крупном размере (ст. 290 ч.6 УК РФ) от "неустановленных лиц ООО "Тонус". История напрямую связана с жилым комплексом "Свой берег" в Петрозаводске.

Также ему было предъявлено обвинение в получении 1,5-миллионной взятки от своего заместителя Валерия Матвеева, которого за получение 4-миллионной взятки от строителей в декабре суд приговорил к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в 20 миллионов рублей.

Третья история связана с командировками Боднарчука. По данным следствия, в 2017-2018 годах председатель Петросовета лично подписал распоряжения о своих поездках в командировки, не связанные с осуществлением им депутатских полномочий. А по возвращении в Петрозаводск предъявил к уплате авансовые отчеты для компенсации понесенных денежных расходов в сумме более 150 тысяч рублей. По указанным фактам ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ).

Кроме того, выяснилось, что решением Петросовета, в утвержденном им соответствующем Положении о командировках, предельные величины таких расходов почему-то не определены. В результате бюджетные деньги за командировки председателю Петросовета, его заместителям и остальным депутатам выплачивались за фактические затраты, подтвержденные соответствующими документами. Поскольку к разработке и утверждению названного документа о командировках непосредственное отношение имел сам Боднарчук, в итоге ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ст.286, ч.1 УК РФ).