Председатель Петросовета рассказала о своем котике Вене, который изучает книги и считает холодильник своим

Новый спикер Петросовета Надежда Дрейзис считает, что ее кот очень многое знает о своих правах и, возможно, умеет читать.

Председатель Петросовета Надежда Дрейзис напомнила своим подписчикам в ВК, что 10 декабря в мире отмечается Международный день прав животных. Это день был учрежден в 1998 году – в 50-ю годовщину подписания Декларации прав человека.

«И это не совпадение. Он празднуется в один день с Днем прав человека потому, что организации, его учредившие, хотели подчеркнуть, что все живые существа на планете имеют право на жизнь и защиту от страданий», - пишет Дрейзис.



«Иногда нам кажется, что любимец нашей семьи кот Веня знает об этом дне и своих правах для своих 5-ти месяцев очень даже много.



Наверное, недаром кровать моей дочери он считает только своим спальным местом, а холодильник, где хранятся «предметы» его самых больших интересов, своей бытовой техникой. Те же, кто живет рядом, просто должны помогать ему и открывать в нем дверцу.



Однажды мы застали такую картину. Кот внимательно изучал книгу и тетрадь. Как вы думаете, не Декларацию ли для животных он читает и запоминает наиболее важные свои права?



А если серьезно, давайте не только 10 декабря, в Международный день прав животных, вспоминать цитату из сказки Антуана де Сент-Экзюпери: «Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил».

Ранее спикер Петросовета предложила горожанам взять лопаты и выйти на уборку улиц от снега - поступить, как «маленький принц», и привести в порядок планету.