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Председатель Петросовета рассказала о своем котике Вене, который изучает книги и считает холодильник своим

Новости. Общество
12:01, 11 Декабря 2021
фото: страница Надежды Дрейзис в ВК

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Новый спикер Петросовета Надежда Дрейзис считает, что ее кот очень многое знает о своих правах и, возможно, умеет читать.

Председатель Петросовета Надежда Дрейзис напомнила своим подписчикам в ВК, что 10 декабря в мире отмечается Международный день прав животных. Это день был учрежден в 1998 году – в 50-ю годовщину подписания Декларации прав человека.

«И это не совпадение. Он празднуется в один день с Днем прав человека потому, что организации, его учредившие, хотели подчеркнуть, что все живые существа на планете имеют право на жизнь и защиту от страданий», - пишет Дрейзис.

«Иногда нам кажется, что любимец нашей семьи кот Веня знает об этом дне и своих правах для своих 5-ти месяцев очень даже много.

Наверное, недаром кровать моей дочери он считает только своим спальным местом, а холодильник, где хранятся «предметы» его самых больших интересов, своей бытовой техникой. Те же, кто живет рядом, просто должны помогать ему и открывать в нем дверцу.

Однажды мы застали такую картину. Кот внимательно изучал книгу и тетрадь. Как вы думаете, не Декларацию ли для животных он читает и запоминает наиболее важные свои права?

А если серьезно, давайте не только 10 декабря, в Международный день прав животных, вспоминать цитату из сказки Антуана де Сент-Экзюпери: «Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил».

Ранее спикер Петросовета предложила горожанам взять лопаты и выйти на уборку улиц от снега - поступить, как «маленький принц», и привести в порядок планету.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Offff
2021-12-11 14:43:19
Боже мой. Кого вы там выбрали !? :)
Hовый
2021-12-11 15:39:32
Offff, колготочник, последнюю курицу весной съел, теперь дрова у соседей таскаешь ?
Изя
2021-12-11 15:31:42
Offff, Кого ? Котика ??)))
Саныч
2021-12-11 14:42:28
Давайте не будем забывать, что она человек и имеет право на частную жизнь.
кир
2021-12-11 15:24:52
Саныч, так точно.
кир
2021-12-11 14:08:49
Ничего не надо показывать простолюдинам. Чтобы дополнительно не злобились, - сказал кот. Они и без этого злые. :)
lohchili
2021-12-11 13:25:39
Председатель, которого мы заслужили...
drug
2021-12-11 13:22:05
Мда. Крыши и котики.
У нас все так попадают в Законодательную власть ?
За месяц до выборов говорили - что принимать решения будет один - а красивой головой будет кто-то другой. Другая.
А может лучше на странице в вК опубликовать график обходов районов города в субботние дни - всех районов раз Председатель.
Не ждать совещаний в кабинете - а на улице с приглашением жителей - малого бизнеса - работников управляющих компаний.
Хотя наверно Вам это не надо - раз призыв к уборке города от снега было сделано как-то с лукавством.
И главное не стыдно и людям нечего объяснять не надо - мы обойдемся.

Вася
2021-12-11 13:17:29
Кому служит таинственная Дрейзис?
Вася
2021-12-11 13:11:26
«Я птица вольная, куда хочу-туда лечу»,
кир
2021-12-11 13:09:44
Мой кот со мной. Очень интересуется местными событиями, когда не спит. :)
Hовый
2021-12-11 12:54:37
Коты животные полезные. :)
Вася
2021-12-11 12:40:55
Ей бы лучше в кино идти сниматься
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