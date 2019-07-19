Председатель Центробанка прибыла в Петрозаводск

Руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина прибыла в пятницу в карельскую столицу.

Для передвижения Набиуллиной заказан Lexus премиум-класса.

Председатель Банка России прибыла в Петрозаводск утром в пятницу. Предполагается, что глава Центробанка проведет совещание в Национальном банке Карелии, у здания которого в настоящий момент дежурят полицейские наряды.

Кроме того, Набиуллина планирует посетить остров Кижи.

"Председатель Банка России принимает участие в очередном заседании Межбанковского валютного совета Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь. Мероприятия традиционно проходят в разных регионах Беларуси и России, предыдущее состоялось в Гомеле в мае этого года, текущее 51-е заседание проходит в республике Карелия", - сообщили в пресс-служба Банка России.