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Новости. Общество
09:39, 19 Июля 2019
фото: © REUTERS/Evgenia Novozhenina

Председатель Центробанка прибыла в Петрозаводск

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Руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина прибыла в пятницу в карельскую столицу.

Для передвижения Набиуллиной заказан Lexus премиум-класса.

Председатель Банка России прибыла в Петрозаводск утром в пятницу. Предполагается, что глава Центробанка проведет совещание в Национальном банке Карелии, у здания которого в настоящий момент дежурят полицейские наряды.

Кроме того, Набиуллина планирует посетить остров Кижи.

"Председатель Банка России принимает участие в очередном заседании Межбанковского валютного совета Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь. Мероприятия традиционно проходят в разных регионах Беларуси и России, предыдущее состоялось в Гомеле в мае этого года, текущее 51-е заседание проходит в республике Карелия", - сообщили в пресс-служба Банка России.

 

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Комментарии

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Lana
2019-07-19 10:36:28
Набиуллина, умничка! Все делает правильно. Таких бы побольше, настоящий профессионал!
Ключевая ставка снижается и планируется на уровне 6-7%. Когда такое было? Да, она выше, чем в Европе и Америке. Пройдет время и у нас она будет 1-2%.
Мизантроп
2019-07-19 10:58:51
Lana, Пациент без половины мозга попал в руки подмосковных врачей. Мужчина прожил более 60 лет, получил образование и завел семью, не зная о своей особенности. Мужикам чтобы быть умными даже мозгов не надо.
Lana
2019-07-19 11:24:22
Мизантроп,

Увы и ах! Гендерное разделение в России никто не отменял со времен большевиков. К сожалению времена Екатерин Великих канули в лету безвозвратно!
тихоня
2019-07-19 10:22:34
Ждём с дефолт или ещё какую пакость ?
Американец
2019-07-19 10:40:02
тихоня, от нее хорошего не жди.

Она только процентную ставку может поднять, а потом туземцам втирать, что так она борется с инфляцией.

А как ее заместителя Юдаеву послушаешь, так впечатление такое, что Юдаевой не в банке надо работать, а сортир на трассе убирать, не более
Мизантроп
2019-07-19 10:34:01
тихоня, Денег ждем, денег.
Американец
2019-07-19 09:46:10
почему вы боретесь с инфляцией, но при этом процентная ставка очень высокая? Значит в Америке недоумки, у них низкая инфляция и низкая ставка?
Беня
2019-07-19 10:41:47
Американец, они с ней не борятся, они ее таргетируют. Таргетировать - это значит разводить как кроликов, сколько захотел, столько и развел. :)
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