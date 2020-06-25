Председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин проголосовал по вопросу изменения Конституции

В Карелии 25 июня стартовало Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России.
В 8 утра 25 июня в Карелии открылись 479 участков для голосования, которые будут работать по 1 июля включительно с 8.00 до 20.00.
В первый же день участие в общероссийском голосовании по изменению Конституции принял председатель Центральной избирательной комиссии Карелии Алексей Бахилин.
Он проголосовал на избирательном участке в Петрозаводске.
"У нас в восемь часов утра открылись все 479 избирательных участков. Все участки для голосования оборудованы с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической защиты. Кроме того, все члены участковых избирательных комиссий проинструктированы о порядке голосования. Голосование безопасно, и все жители республики смогут в нем принять участие в течение всех семи дней, с восьми утра до восьми вечера все участки будут работать", - сказал Алексей Бахилин.
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