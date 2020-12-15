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Председатель ЦИК России Элла Памфилова подвела итоги года

Новости. Общество
14:52, 16 Декабря 2020
фото: © ЦИК России
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В ходе заседания Центризбиркома, которое состоялось сегодня, 16 декабря, Элла Памфилова кратко подвела итоги года и отметила, что для ЦИК России этот год стал годом напряженной работы, реальных дел и необычайной ответственности.

"Социологические службы подтвердили положительную динамику, рост доверия к выборам и к избирательной системе. Естественно, все положительные факторы на фоне тех трудностей, которые мы пережили, нас не успокаивают. Мы с пристрастием изучаем все недочеты, ошибки, замечания, предложения заинтересованных экспертов, общественников, партий, будем все вместе двигаться вперед на основе обратной связи с нашими гражданами.

Надеюсь, будущий год, в котором предстоит масштабная федеральная кампания и множество региональных кампаний, для избирательной системы Российской Федерации будет успешным с точки зрения обеспечения достоверности результатов, проведения свободных и справедливых выборов", отметила глава Центризбиркома.

Разработано Временное положение об особенностях голосования в течение нескольких дней подряд.

"Каждую неделю в стране проходят выборы. Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности граждан у наших коллег - избирательных комиссий регионов - должна быть возможность проведения голосования в течение нескольких дней подряд", – сказала Элла Памфилова.

Данное временное положение предполагается применять до 30 мая 2021 года. Глава ЦИК отметила, что в дальнейшем оно будет доработано с учетом опыта организаторов выборов и после консультаций с экспертами.

Элла Памфилова сообщила, что ЦИК России рекомендует региональным комиссиям отказаться от проведения голосования на придомовых территориях.

"Отдавая должное голосованию на придомовых территориях, мы сочли возможным его дальше не применять. Нет необходимости. Трех дней голосования на дому и голосования групп избирателей, которые проживают в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования, более чем достаточно, чтобы развести потоки и обеспечить со всех точек зрения и доступность выборов для избирателей, и их безопасность".

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