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Председатель ЦИК России Элла Памфилова: «В Карелии традиционно высокая электоральная культура»

Новости. Общество
11:03, 30 Июня 2022
фото: © ЦИК РФ

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ЦИК России высоко оценила уровень подготовки Республики Карелия к единому дню голосования 11 сентября 2022 года

Председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин 29 июня принял участие в заседании ЦИК России, в ходе которого выступил с докладом о ходе подготовки к единому дню голосования 11 сентября 2022 года, в том числе к выборам Главы Республики Карелия.

В Республике Карелия состоятся выборы Главы Республики Карелия, голосование по которым для удобства избирателей будет идти три дня — 9, 10 и 11 сентября. Кроме того, на территории республики пройдут 67 муниципальных избирательных кампаний с общим количеством замещаемых мандатов — 403. Выборы организовывают 19 территориальных и 405 участковых избирательных комиссий.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова отметила, что Карелия является лидером по активности региональных отделений политических партий по выдвижению кандидатов на выборах главы региона.

«Мы высоко оцениваем вас [ЦИК Карелии] потому что вы всегда в таком активном взаимодействии с политическими партиями, интерактивная связь, моментальная реакция на все запросы, которые выдвигают участники избирательной кампании. Для всех это хороший пример», — отметила Элла Памфилова.

На сегодня документы в ЦИК Карелии представили уже 13 кандидатов. Выдвижение продлится по 2 июля, затем кандидатам для регистрации необходимо будет собрать в свою поддержку необходимое количество подписей депутатов и глав муниципальных образований. Установленный законом срок представления документов для регистрации — с 22 по 27 июля.

Алексей Бахилин сообщил, что в Карелии на сентябрьских выборах предполагается применение средств видеонаблюдения и видеофиксации на 290 избирательных участках, что составляет 63% от их общего числа, в границах которых находится место жительства более 70% зарегистрированных не территории республики избирателей.

ЦИК России положительно оценила уровень технической оснащенности избирательных участков республики Комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). В июле в Республику Карелия будет осуществлена поставка дополнительной партии обновленных комплексов — КОИБ 2017. Карелия — единственный регион, где произошло такое обновление технических средств в текущей избирательной кампании.

«В Карелии традиционно высокая электоральная культура. У вашей избирательной системы иммунитет к различного рода фальсификациям. Это дорогого стоит», — подвела итог встречи Элла Памфилова.

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