Председателя районного суда Карелии поймали пьяным за рулем

Председатель Лахденпохского районного суда Карелии Антон Левкин был остановлен за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Как стало известно «Столице на Онего», 9 января в Питкярантском районе Карелии сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находился нетрезвый водитель. Нарушителем оказался Антон Левкин – председатель Лахденпохского районного суда Карелии, обладающий по закону статусом неприкосновенности.

В отношении судьи был составлен рапорт и отправлен дежурному прокурору. Также в присутствии прокурора было проведено освидетельствование, которое показало 1,1 промилле в выдыхаемом воздухе.

Так как судья является спецсубъектом, решение о том, как его наказать: лишить неприкосновенности, привлечь к административной или уголовной ответственности, лишить полномочий и отстранить от должности - решит прокуратура и квалификационная коллегия судей.

Напомним, постановлением Заксобрания Карелии от 20 сентября 2012 года Антон Левкин был назначен мировым судьей судебного участка № 1 Кондопожского района, а в октябре 2014 Указом президента РФ он стал уже судьей Петрозаводского городского суда. В феврале 2020 года Левкин занял кресло председателя Лахденпохского районного суда Карелии.

Также редакции известно, что Антон Левкин прошел квалификационную коллегию о назначении судьей Верховного суда Карелии, которое теперь, видимо, не состоится.