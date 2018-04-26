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Новости. Происшествия
16:35, 26 Апреля 2018

Представитель трудовой инспекции Карелии рассказал о медосмотрах "для галочки"

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В Карелии более половины смертельных несчастных случаев на производстве из тех, что расследовались трудовой инспекцией РК в 2017 и начале 2018 гг., явились результатом общих заболеваний работников, сообщил замруководителя ведомства Михаил Федоров.

"Более половины смертельных несчастных случаев явились результатом общих заболеваний. В подавляющем большинстве это заболевания сердца. Как правило, умирают мужчины в возрасте от 50-55 лет. Здесь встает вопрос о качестве проведения медицинских осмотров", - сказал Михаил Федоров, выступая на семинаре, посвященном анализу несчастных случаев на производстве. Мероприятие проходило в Доме профсоюзов Карелии в четверг.

Представитель трудовой инспекции призвал профсоюзные комитеты и уполномоченных по охране труда "обращать особое внимание на качество и полноту прохождения медицинских осмотров работниками организаций".

"Зачастую эти медицинские осмотры проводятся "для галочки", что обусловлено и позицией работодателя, и зачастую позицией медицинских учреждений, они получают за это деньги", - отметил он.

"При проведении расследования смертельных случаев, произошедших в результате общих заболеваний, выяснилось, что в четырех случаях работники были допущены к работе без проведения обязательных предварительных медицинских осмотров. В трех случаях встал вопрос о качестве проведения медицинских осмотров: работники при имеющемся заболевании сердца, при наличии вредных и опасных факторах на своих рабочих местах были допущены к работе", - рассказал Михаил Федоров.

Замруководителя инспекции также сообщил, что в конце прошлого года Республиканской больницей была организована конференция, на которой рассматривались вопросы качества проведения обязательных медицинских осмотров.

"Медицинские работники прямо заявили, что да, допускают к работе (больных) работников, потому что им их жалко. Конечно, если работника увольняют с работы по медицинским показаниям, да еще и в 50-55 лет, это беда для него и его семьи", - отметил он.

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Комментарии

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Неравнодушный
2018-04-26 17:38:56
Чтоб иметь цветущий вид - сделайтесь спортсменом!
Беня
2018-04-26 16:57:53
Как правило, умирают мужчины в возрасте от 50-55 лет
Ёрш твою медь, уже пора начинать прощаться :)
Друзья мои, вот и пришла пора "подытоживать говОренное" (как говорил Михаил Сергеич, который, кстати, все не сдохнет). Жизнь прожита зря, живот вырастил, но печень так и не посадил, да и тещу так не построил. Денег как не было так и нет. Но унывать будем в аду, если пролетим мимо рая :) Жаль, пензию самому не удастся растранжирить....
Если я надолго, наконец-таки, заткнусь, значит оно как в телеграмме из бородатого анекдота "Беня всё" :)
zanoza
2018-04-26 16:51:13
А может качество жизни людей нужно улучшать.Если к 50-ти годам у многих больное сердце,это о чём-то да говорит!
Гость
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