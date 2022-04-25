Представители экономического блока правительства Карелии обсудили развитие логистических коридоров с Ираном

Представители Карелии в Астрахани провели переговоры с консулом Ирана об открытии логистических коридоров и перевозке грузов карельских экспортеров.

Представители Карелии в эти дни работают в Астрахани. Делегацию нашей республики возглавляет вице-премьер по экономике Дмитрий Родионов. В переговорах принимают участие замминистра экономического развития Виктор Свирский и руководитель «Центра по импортозамещению и локализации» Алексей Раумо.

С генеральным консулом Ирана Мехди Акучкианом представители Карелии обсудили развитие логистических коридоров, в частности, коридора «Север-Юг», рассказали о возможностях нашего региона и потребностях карельского бизнеса.

Представители экономического блока правительства Карелии посетили Торговый дом Ирана. Как пояснил Алексей Раумо, эта организация создана специально для представления интересов иранского бизнеса в России и является, по сути, уникальным проектом взаимовыгодного сотрудничества. В Торговом доме Ирана участники обсудили вопросы кооперации иранского и карельского бизнеса.

С партнерами из ПАО «Астраханский порт» и АО «Астраханский морской порт» обсудили организацию перевозок водным путем с возможностью перевалки груза для карельских экспортеров, стороны договорились проработать пакеты предложений «под ключ». Условия проведения платежей и оформления сделок с иранцами подробно разобрали на встрече в Астраханском филиале АО «Мир Бизнес Банк».

По мнению Алексея Раумо, иранский рынок перспективен и многогранен: «От этого сотрудничества выиграют карельские предприятия деревообработки и другие промышленные компании, наши форелеводы».

Отметим, на конец мая запланирована российская бизнес-миссия в Тегеран, в которой будут участвовать представители Карелии. В ходе бизнес-миссии ожидается принятие решений по сотрудничеству предпринимателей двух стран.