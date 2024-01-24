Представители Карелии возложили цветы на Пискаревском кладбище в День 80-летия снятия блокады Ленинграда

Торжественно-траурная церемония возложения цветов к монументу «Мать-Родина» прошла на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге.

Память жертв блокады почтили представители ветеранских и общественных организаций, органов государственной власти, юнармейцы, а также делегации дружественных стран. Карелию на церемонии представила председатель правления карельской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Вера Ермакова вместе с Главой республики Артуром Парфенчиковым и Председателем Законодательного собрания Карелии Элиссаном Шандаловичем.

27 января на мемориальном Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге состоялась торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к монументу «Мать-Родина», посвященная 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, представители ветеранских и общественных организаций, органов государственной власти, юнармейцы, а также делегации из разных регионов России и дружественных стран.

Блокада Ленинграда продлилась 872 дня и стала самой кровопролитной в истории человечества: по разным данным здесь погибли от 600 тысяч до 1,5 млн человек. Более 2 лет советские воины стойко обороняли подступы к городу. Окончательно разорвать окружение фашистско-немецких захватчиков удалось 27 января 1944 года. Важную роль здесь сыграли и солдаты Карельского фронта: в ходе ожесточенных боев с финнами они не позволили неприятелю замкнуть второе кольцо блокады вокруг города-героя.

От имени блокадников, проживающих в Карелии, цветы к монументу возложила Вера Александровна Ермакова, председатель правления карельской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда».

В церемонии возложения венков от Карелии участие приняли Глава региона Артур Парфенчиков и Председатель регионального Законодательного собрания Элиссан Шандалович.

Участники торжественно-траурной церемонии почтили память погибших в тяжелые годы окружения минутой молчания.

Мероприятия, посвященные 80-летию со дня снятия блокады Ленинграда, продолжатся мемориальными акциями.

В школах Карелии в преддверии памятного дня проводились тематические уроки, представители регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» организовали встречи с блокадниками, а в петрозаводском кинотеатре «Премьер» состоялся кинолекторий для школьников и студентов. Ребята познакомились с документальными и художественными видеоматериалами о жизни людей в осажденном городе. Также в преддверии знаменательной даты Артур Парфенчиков вручил Вере Ермаковой почетный знак «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».

Сегодня Карелия принимает участие во всероссийской акции «Блокадный хлеб», ставшей символом мужества и несгибаемости жителей окруженного города-героя.