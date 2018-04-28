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Новости. Экономика
15:43, 28 Апреля 2018

Представители ведущих энергокомпаний обсудили особенности работы в рамках прямых договоров с потребителями

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В Санкт-Петербурге в рамках Российского международного энергетического форума 27 апреля состоялся круглый стол "Актуальные вопросы работы с потребителями на энергетическом рынке", организованный ПАО "ТГК-1".

В мероприятии приняли участие представители ООО "Газпром энергохолдинг", ПАО "МОЭК", ПАО "ОГК-2", АО "Газпром теплоэнерго", управляющих компаний Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Вологодской областей, Петрозаводска, Мурманска и Ставропольского края, а также эксперты отрасли.

Основной темой дискуссии стала работа участников рынка жилищно-коммунальных услуг в условиях принятого закона о прямых договорах.

Генеральный директор ПАО "ТГК-1" Алексей Барвинок отметил, что просроченная задолженность петербургских УК перед компанией на 1 апреля 2018 года составляет 4,137 млрд рублей, за прошлый год она сократилась на 425 млн рублей.

"Переход на прямые договоры – это эффективный способ борьбы с крупными неплательщиками – исполнителями коммунальных ресурсов. У нас есть хороший опыт в Петрозаводске: в 2015 году мы при поддержке руководства Карелии получили статус ЕТО и перешли прямые договоры. На тот момент просроченная задолженность оптового покупателя-перепродавца АО "Петрозаводские коммунальные системы" составляла 621 млн руб., собираемость от 75% до 90%. В декабре прошлого года задолженность полностью погашена, а собираемость в 2017 году составила 95,2%. Для успешной работы с прямыми договорами необходимы эффективные инструменты: биллинг и претензионно-исковая работа. Мы внимательно смотрим, как к новым реалиям готовятся городские структуры, в первую очередь ГУП "ВЦКП". В любом случае, мы готовы к прямым договорам. С 2017 года в Санкт-Петербурге уже более 500 домов перешли на прямые отношения с "ТГК-1", везде собираемость выросла. В 2018 году перейдем на прямые договоры по нежилым помещениям в Санкт-Петербурге – а это платежеспособные коммерческие структуры на первых этажах домов по всему городу".

В завершении круглого стола прошла церемония вручения межрегиональной премии "Образцовый управдом" по итогам рейтинга потребителей тепловой энергии за 2017 год. В Петрозаводске за активное сотрудничество и работу по организации учета тепловой энергии отмечена председатель правления ТСН "Варкауса 37" Екатерина Волчегурская.

В этом году в проекте появилась новая номинация — для журналистов, активно освещающих вопросы ЖКХ. Дипломы и памятные призы получили ведущие деловые издания из Санкт-Петербурга, Мурманской области и Карелии, где был отмечен журналист ИА "Республика" Александр Батов.

На сайте ПАО "ТГК-1" можно ознакомиться с Рейтингом исполнителей коммунальных услуг, а также с порядком ограничения теплоснабжения для предприятий, коммерческих компаний, нежилых помещений.

Подробную информацию о сбытовой деятельности компании также можно получить на странице "ТГК-1 – жителям" в социальной сети ВКонтакте.

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