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Преференции по налогу на прибыль получат обрабатывающие производства в Карелии

Новости. Экономика
12:13, 15 Сентября 2020
фото: ТАСС/Антон Вергун
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Предприятия, чья деятельность относится к обрабатывающим производствам, в Карелии получат право на инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль.

Это следует из проекта закона о внесении изменений в налоговое законодательство, который обсуждается в парламенте республики.

Пояснения к законопроекту на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам дала министр финансов Елена Антошина.

"Проектом предлагается расширить возможность использования организациями… права на применение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль в целях создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Республики Карелия для обрабатывающих производств, а так же организаций железнодорожного транспорта", - сказала Антошина.

В тексте законопроекта оговаривается, что инвестиционный вычет не будет распространяться на определенные виды деятельности. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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