Преимущества покупки матрасов в официальных представительствах

Скажем откровенно, покупка нового матраса – дело не только ответственное, но и малознакомое для рядового потребителя.

Мы покупаем подобные спальные аксессуары раз в 10 лет в лучшем случае. Отсутствие опыта и низкая информированность о состоянии рынка спальных товаров не играют на руку. Отсюда переплаты, покупка не тех изделий, которые оптимально подходят индивидуальным требованиям, пользование устаревшими технологиями и так далее.

Частично избежать перечисленных опасностей поможет обращение к официальному представителю одного из крупнейших производителей матрасов и других товаров для спальни у нас в стране. Таких производителей не так много. Одним из них является, к примеру, фабрика "Дримлайн", у которой своя сеть представительств в десятках городов России.

В первую очередь покупка через официального дилера – это доступ к минимальным ценам. Стоит понимать, что фабрики могут предоставлять свою продукцию по минимальной цене только своим партнерам-дилерам. Это значит, что у "не партнеров" стоимость товара априори будет чуть выше, независимо от комиссии посредника.

Второй плюс покупки у сертифицированного поставщика – это доступ к официальным условиям продажи и всем законным правам потребителя. К ним можно отнести и гарантию. Если производитель заявляет, что выбранный вами матрас прослужит 30 лет, покупая его у официального партнера фабрики, вы можете быть уверены в том, что обязательства будут соблюдены. Аналогичные условия с возвратом и обменом товара – к сожалению, такое тоже иногда необходимо, если вы купили не совсем то, что нужно или просто передумали. Вернуть или обменять что-то у посредника может быть непросто.

Доступ к актуальному ассортименту. Каталог матрасов и других спальных аксессуаров постоянно обновляется, появляются новые модели, наполнители, пружины, чехлы, конструктивные решения и материалы. Сейчас среднестатистическому потребителю доступны такие модели матрасов, которые еще 10 лет назад казались чем-то фантастическим, эксклюзивным, баснословно дорогим. Хороший пример – матрасы и подушки с охлаждающим гелем или мемориксом.

Наконец, покупка у официального представителя рентабельна еще и потому, что дилеры-партнеры предлагают те же акции, скидки, распродажи, которые анонсирует сам производитель.

И это не говоря о более оперативной доставке напрямую с фабрики, минуя склады и магазины. Получив заказ от клиента, дилер сразу передает его производителю, а тот отправляет свой транспорт к покупателю. Таким образом, срок доставки снижается даже не до нескольких дней, а часов. По-крайней мере, для жителей областных центров и крупных городов.

Официальный сайт Dreamline.

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