Премьер-министр Карелии встретился с многодетной семьей мобилизованного из Костомукши

Премьер-министр правительства республики Александр Чепик передал детям сладкие подарки и поручил местным властям оказать семьям защитников Родины всю необходимую помощь.

Во время рабочей поездки в Костомукшу премьер-министр правительства республики Александр Чепик навестил семью мобилизованного Александра Васильева. Его жена Ольга сейчас одна воспитывает троих детей. После мобилизации Александр Васильев не воспользовался предоставленной многодетным отцам возможностью отказаться от службы и остался в части, рассказали в правительстве региона.

Ольга поддержала выбор мужа: «Естественно, как жена я хотела, чтобы он вернулся домой, но потом настроила себя — значит, судьба моя такая ждать столько, сколько будет нужно».

Их семью поддерживают брат и сестра Ольги, ремонт в доме помогают завершить друзья. Администрация города организовала чистку снега на участке. Семья воспользовалась региональной мерой поддержки и получила единовременную выплату — 50 тысяч рублей на каждого ребенка.

К Александру Чепику Ольга Васильева обратилась с просьбой помочь с отоплением дома — котел, который обогревает помещения, недешево обходится семейному бюджету. Кроме того, многодетная мама с трудом успевает в одиночку возить и забирать из школы старших девочек.

Премьер-министр поручил главе администрации Костомукши Сергею Новгородову решить вопрос с отоплением и помочь с доставкой детей в образовательные учреждения. «Нужно встретиться с каждой семьей и поговорить, какие есть потребности. Потом проинформировать меня», — поставил задачу Александр Чепик.

Напомним, что в Карелии действуют различные меры поддержки семей мобилизованных. Наряду с материальной помощью дети участников спецоперации получают льготы в сферах образования, спорта, культуры, в частности, питание в школах, освобождение от платы за детский сад, бесплатное посещение государственных кружков, секций и музеев. Волонтеры помогают решить бытовые вопросы, отводят детей в садики, колют дрова, гуляют с домашними питомцами. Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил кураторам районов и главам районных администраций лично побывать в семьях жителей республики, принимающих участие в спецоперации, и взять свой на контроль решение их бытовых и жизненно важных вопросов.