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Михаил Мишустин назначил новых министров, замов и руководителей

Новости. Общество
21:05, 23 Января 2020
фото: © ТАСС/Юрий Кочетков
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Михаил Мишустин произвел ряд назначений в правительстве России и федеральных ведомствах.

Бывший министр труда и социальной защиты Максим Топилин перешел на должность председателя правления Пенсионного фонда. Антон Дроздов, ранее возглавлявший ПФР, стал замминистра финансов, пишет издание "РИА Новости".

Главой Федерального медико-биологического агентства назначена экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова. Владимир Уйба, который до этого руководил ФМБА, стал замминистра здравоохранения.
 
Врио главы Росздравнадзора назначен Дмитрий Пархоменко. Это ведомство ранее возглавлял Михаил Мурашко, который во вторник был назначен руководителем Минздрава.
 
Статс-секретарем – заместителем министра финансов назначен Алексей Сазанов.

Ирек Файзуллин стал первым замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Врио главы аппарата коллегии ВПК – замглавы аппарата правительства назначен Игорь Боровков.
 
Елена Рожкова будет руководить секретариатом вице-премьера Татьяны Голиковой. А Игорь Задворнов – секретариатом вице-премьера – полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе.

Во вторник Владимир Путин переназначил вице-премьером – полпредом главы государства в ДФО Юрия Трутнева.

На прошлой неделе кабинет министров во главе с Дмитрием Медведевым объявил, что уходит в отставку. Президент Владимир Путин предложил занять пост главы правительства Мишустину, до этого возглавлявшему Федеральную налоговую службу. Госдума одобрила его кандидатуру. Позже был назначен новый состав правительства.

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Комментарии

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Leopol'd
2020-01-24 00:46:35
Странно...
То что читатели могут раскритиковать решения премьера "столица" не опасается. А вот в статье о прогибе наших депутатов с одобрением изменений Конституции комментарии закрыли.
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