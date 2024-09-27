Сергей Зайков назначен судьей Верховного суда республики Карелия

Об этом сообщили в пресс-службе судов Карелии.
Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 2024 года "О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации" назначены:
- судьей Верховного Суда Республики Карелия назначен Зайков Сергей Николаевич;
- судьей Арбитражного суда Республики Карелия назначена Иванова Елена Владимировна;
- судьей Петрозаводского городского суда Республики Карелия назначена Никитина Любовь Сергеевна;
- судьей Прионежского районного суда Республики Карелия назначена Овсова Лариса Владимировна.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание