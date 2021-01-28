Премьер Мишустин не испугался пандемии COVID-19 в Карелии (ВИДЕО)

Премьер-министр правительства России Михаил Мишустин во время визита в Карелию не носил медицинскую маску и не использовал перчатки.

Михаил Мишустин не стал использовать средства защиты от коронавируса во время посещения Петрозаводска. Об этом говорят кадры, снятые во время визита премьера, опубликованные в Сети. На фото и видео федеральный гость не носит медицинскую маску и перчатки.

В частности, telegram-канал "RIA_Kremlinpool" разместил фрагмент видео, на котром Мишустин приветствует одного из рабочих и предлагает ему рукопожатие без перчаток.

"Да давайте без перчаток", - говорит премьер, который, как сообщали ранее, уже переболел коронавирусом.

Напомним, все контактирующие с премьер-министром сотрудники СМИ, освещающие его визит в Карелию, сдали срочные тесты на COVID-19.

Ранее сообщалось, что премьер планирует посетить в Петрозаводске Соломенскоий лесозавод, БСМП и встретиться с карельскими предпринимателями в центре "Мой бизнес". Также в плане визита - рабочая встреча Михаила Мишустина с главой Карелии Артуром Парфенчиковым.