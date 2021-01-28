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Премьер Мишустин не испугался пандемии COVID-19 в Карелии (ВИДЕО)

Новости. Общество
15:09, 29 Января 2021
фото: Столица на Онего
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Премьер-министр правительства России Михаил Мишустин во время визита в Карелию не носил медицинскую маску и не использовал перчатки.

Михаил Мишустин не стал использовать средства защиты от коронавируса во время посещения Петрозаводска. Об этом говорят кадры, снятые во время визита премьера, опубликованные в Сети. На фото и видео федеральный гость не носит медицинскую маску и перчатки.

В частности, telegram-канал "RIA_Kremlinpool" разместил фрагмент видео, на котром Мишустин приветствует одного из рабочих и предлагает ему рукопожатие без перчаток.

"Да давайте без перчаток", - говорит премьер, который, как сообщали ранее, уже переболел коронавирусом.

Напомним, все контактирующие с премьер-министром сотрудники СМИ, освещающие его визит в Карелию, сдали срочные тесты на COVID-19.

Ранее сообщалось, что премьер планирует посетить в Петрозаводске Соломенскоий лесозавод, БСМП и встретиться с карельскими предпринимателями в центре "Мой бизнес". Также в плане визита - рабочая встреча Михаила Мишустина с главой Карелии Артуром Парфенчиковым.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Дима
2021-01-29 16:38:49
Знатно премьер потроллил местных
Off
2021-01-29 16:32:29
Судя по его испуганному лицу , я бы так не сказал . ))
Рабочий
2021-01-29 16:18:41
Мишустин молодец , мужик соображающий, но поможет вряд ли, всё равно будем надеяться!?!
Дима
2021-01-29 17:00:34
Рабочий, надеяться нужно только на себя, а не на мишустиных, путиных и прочих.
zanoza
2021-01-29 15:45:26
Смелось города берёт и даже регионы :)
тетка
2021-01-29 15:22:00
Так он уже переболел. Сам не заразится и никого не заразит.
баян
2021-01-29 15:21:47
Вообще то он переболел ковидом
David
2021-01-29 15:19:17
Дык, он же типа весной переболел.
Беня
2021-01-29 15:18:55
Дык он же переболевший, следовательно, как минимум с натуральными антителами. А может еще и привитый на всякий случай :)
кир
2021-01-29 15:18:40
Мне нравится М.Мишустин. Умеет работать. Шах и мат либерастам.
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