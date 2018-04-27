Премьеры "раньше эфира" помогли удвоить число пользователей "МегаФон.ТВ" в Карелии

С января по март 2018 года количество жителей Карелии, предпочитающих смотреть фильмы и сериалы на мобильных устройствах с помощью сервиса "МегаФон.ТВ", увеличилось почти в два раза.

Одна из причин растущей популярности услуги – возможность смотреть лучшие новинки до премьеры на телевидении. В числе таких новинок – первая серия сериала "Гений: Пикассо", вышедшая на "МегаФон.ТВ" за несколько дней до старта показа на канале National Geographic.

Предыдущий сезон, рассказывающий историю жизни Альберта Эйнштейна, стал первым художественным сериалом National Geographic и получил 10 номинаций на премию «Эмми». Второй сезон посвящен творческому пути одного из величайших художников своего времени – Пабло Пикассо. Основоположника кубизма сыграл актер Антонио Бандерас. В течение десяти серий будут показаны личная жизнь художника и становление его художественного стиля.

В сервисе "МегаФон.ТВ" сериал доступен для владельцев пакета "Максимальный". Подписка на пакет, который помимо National Geographic включает более 120 самых популярных каналов, доступна абонентам всех операторов. Новые клиенты имеют возможность пользоваться услугой бесплатно в течение первых семи дней. Смотреть "МегаФон.ТВ" можно дома на Smart TV или в дороге через приложение на смартфоне и планшете.

"Сериал "Гений. Пикассо" – далеко не первый случай, когда "МегаФон.ТВ" опережает телепремьеры. Пользователи нашего сервиса раньше всех увидели, например, новые эпизоды популярнейшей «Молодежки» или сериала "Ивановы-Ивановы". Неудивительно, что число тех, кто подключил "МегаФон.ТВ", в Карелии растет. Если за весь прошлый год количество пользователей увеличилось в три раза, то всего за три месяца 2018-го – еще почти вдвое», – рассказывает Алексей Артемьев, директор Карельского отделения компании "МегаФон".

В целом по России в сервисе "МегаФон.ТВ" зарегистрировано более 3 млн клиентов. 68% пользователей смотрят видео через мобильные устройства, чему способствуют высокие скорости интернета: по результатам тестов, проведенных российскими пользователями через приложение Speedtest, «МегаФон» стал оператором с наилучшим мобильным интернетом 4G, заняв первую позицию по скорости загрузки данных на устройство – 25,04 Мбит/с.

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