Пренебрегающий средствами защиты мужчина заразил коронавирусом жителей двух поселков Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал об очаге заражения в Муезерском районе.

Руководитель региона прокомментировал данные на 5 июня по заболеваемости коронавирусом в Карелии.

"Еще 6 случаев подтверждены в Муезерском районе: 3 - в селе Реболы и 3 - в поселке Лендеры. Все заболевшие – из круга контактов местного жителя, который по работе часто выезжал за пределы района в Петрозаводск и Сегежу, при этом пренебрегал использованием индивидуальных средств защиты. В результате заболел сам и создал очаг инфекции сразу в двух поселках. 7 случаев там уже подтверждены. Не исключаем, что их будет больше. Это пример того, как попадает инфекция на "чистые территории", - написал Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте".

Напомним, в Карелии за последние сутки COVID-19 выявили у 25 человек. Общее число заболевших коронавирусом в регионе составляет 573 человека.