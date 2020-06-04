890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Полиция Петрозаводска продолжает искать пропавшего в ноябре мужчину 2
04.06.2020 11:27
Семь человек с ковидной пневмонией поступили в районную больницу Карелии 1
04.06.2020 13:53
Чиновнику в Карелии отпуск может стоить 6 лет лишения свободы 4
Сегодня 06:50
В Петрозаводске начали ремонтировать школу № 35
04.06.2020 18:20
Жителя Карелии, из-за которого полицейский врезался в забор, отправили в колонию
04.06.2020 17:07

Пренебрегающий средствами защиты мужчина заразил коронавирусом жителей двух поселков Карелии

Новости. Общество
10:41, 05 Июня 2020
фото: © Денис Гришкин/ТАСС
Загрузка...

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал об очаге заражения в Муезерском районе.

Руководитель региона прокомментировал данные на 5 июня по заболеваемости коронавирусом в Карелии.

"Еще 6 случаев подтверждены в Муезерском районе: 3 - в селе Реболы и 3 - в поселке Лендеры. Все заболевшие – из круга контактов местного жителя, который по работе часто выезжал за пределы района в Петрозаводск и Сегежу, при этом пренебрегал использованием индивидуальных средств защиты. В результате заболел сам и создал очаг инфекции сразу в двух поселках. 7 случаев там уже подтверждены. Не исключаем, что их будет больше. Это пример того, как попадает инфекция на "чистые территории", - написал Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте".

Напомним, в Карелии за последние сутки COVID-19 выявили у 25 человек. Общее число заболевших коронавирусом в регионе составляет 573 человека.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.05.2020, 12:35
Охотники в Карелии боятся, что новые правила охоты развяжут руки браконьерам
29.05.2020, 09:02
Два автомобиля столкнулись в Петрозаводске (ВИДЕО)
02.06.2020, 14:23
"Мы научимся его побеждать" 
02.06.2020, 10:31
Пьяный водитель насмерть сбил дорожного рабочего на трассе в Карелии
29.05.2020, 09:37
Рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии за сутки
03.06.2020, 08:40
Еще в один "чистый" район Карелии проник коронавирус

Аналитика

04.06.2020 15:01
Обществоведение
Ирина Мирошник: "Мы в предвкушении того, как Петрозаводск преобразится"
Глава Петрозаводска проинспектировала ход работ по благоустройству дворов и ремонту фасадов зданий в центре города.
Карелию вводят в режим жесткой экономии 3
04.06.2020 11:05
"Мы научимся его побеждать"  6
02.06.2020 14:23
Таежный клещ идет на Запад
02.06.2020 12:00
"На весах была судьба деревенского мужичка" 25
29.05.2020 15:57
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:00
Без политики
Американская академия офтальмологии рекомендовала отказаться от использования контактных линз в период пандемии Covid-19
В статье "Уход за глазами во время пандемии коронавируса", опубликованной на сайте американской академии офтальмологии, приводятся рекомендации по отказу от использования контактных линз в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, пояснила специалист по качеству оказания медицинской помощи, врач-офтальмолог центра Екатерина Ковригина.
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к COVID-19
04.06.2020 09:35
С новым опытом в новую жизнь
04.06.2020 09:30
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»