В Карелии за последние сутки COVID-19 выявили у 25 человек

На сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом в Карелии составляет 573 человека.

В республике за сутки список инфицированных увеличился на 25 человек.

Два новых случая выявлено в Сегеже, в Олонецком районе – 5 (два в поселке Ильинский и три в Олонце), в Муезерском районе – 6 (три в селе Реболы и три в поселке Лендеры), в Костомукше и Кеми – по одному, в Беломорске – 4, в Петрозаводске – 6.

Выздоровели от COVID-19 еще шесть человек – по одному в Сегеже и Беломорске, остальные в Петрозаводске.

Проведено 46207 исследований (+1159 за сутки).

На самокарантине находятся 3987 человек (-142 за сутки).

В местах обсервации – 204 человека (+6 за сутки).

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 93,2 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 3,2 раза выше и составляет 300,6 случая, по Северо-Западу – 254,3.