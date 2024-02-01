Преподаватель из Петрозаводска доверился мошеннику, увидев двуглавого орла

В полицию карельской столицы обратился 60-летний пострадавший.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 60-летнего преподавателя, обманутого мошенниками. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что в мессенджере ему позвонил неизвестный и представился сотрудником Росфинансмониторинга. Он сообщил, что аккаунт гражданина на портале «Госуслуги» был заблокирован. Затем на электронную почту горожанина пришло уведомление об изменении способа верификации, по этой причине он, действительно, не смог войти в сервис «Личный кабинет».

После этого ему позвонил еще один человек и представился сотрудником органов внутренних дел. Аккаунт звонившего был похож на официальный, в профиле фигурировало изображение с государственной символикой – двуглавый орел. Кроме того, собеседник отправил фотографию поддельного удостоверения, доказывая свою причастность к работе в правоохранительных органах.

Звонивший убедил петрозаводчанина помочь следствию поймать преступника. По его словам, для задержания злоумышленника необходимо оформить кредит и перевести полученные деньги на спецсчет. Заемные средства якобы будут возвращены мужчине после проведения «секретной операции».

Житель столицы Карелии, желая помочь сотрудникам полиции, оформил два кредита в разных банках под давлением злоумышленников и перечислил все деньги на продиктованный счет.

Общий ущерб, нанесенный пострадавшему, составил 815 500 рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.