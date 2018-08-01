Преподавателя консерватории Юлию Тишкину, чья смерть стала шоком для ее учеников, похоронят в субботу

Прощание с преподавателем Петрозаводской консерватории, профессором кафедры специального фортепиано Юлией Ивановной Тишкиной состоится 4 августа, сообщается на сайте учреждения.

"Коллеги, ученики, сотрудники Петрозаводской государственной консерватории глубоко скорбят о скоропостижной смерти Юлии Ивановны Тишкиной и выражают соболезнования родным и близким. Прощание с Юлией Ивановной состоится 4 августа 2018 года с 13.00 до 14.00 в траурном зале по адресу: ул. Вольная, 4", - сказано в сообщении консерватории.

Юлию Ивановну похоронят на Сулажгорском кладбище.

Напомним, Юлия Тишкина умерла 31 июля. В консерватории причину смерти не назвали, но по имеющейся информации, женщина получила серьезную травму, когда мыла дома окна. Врачи пытались ее спасти, но безуспешно.

Смерть преподавателя стала настоящим шоком для "тишкинцев" – учеников Юлии Ивановны, а также для ее коллег, знакомых. На стене Юлии Тишкиной в "ВКонтакте" они делятся своими воспоминаниями о ней, высказывают слова благодарности:

"Я не училась у Юлии Ивановны, но я с ней знакома, она всегда была доброжелательна ко мне, и поздравляла после экзаменов... Я не могу поверить в произошедшее. Консерватория больше не будет прежней без нее…", - написала интернет-пользователь Любовь Афанасьева.

"Какая невосполнимая утрата!!!! Любимый учитель!" - отметила Yulia Weilert.

"Мы все осиротели без Вас...", - призналась Вера Подьякова (Киселева).

"Юлия Ивановна, Вы в каждом из нас! Соболезнования родным и близким. Тишкинцы, мужайтесь", - отметила Екатерина Блинчевская.

"Прекрасный человек, талантливейший музыкант, удивительная женщина", - написала Надежда Артюхова.

"Всё это так нелепо. В это невозможно поверить! Ведь ещё каких-то пару недель назад вместе пытались осваивать азы тенниса, и Юлия Ивановна сравнивала эти ощущения с ощущениями при игре на рояле. Давала рекомендации. ) Кажется, что ты сейчас позвонишь и услышишь родной голос: "Алло, Вася, Машенька, Полиночка, здравствуй, дорогой(ая)! Я сейчас на Алтае, тут чудесно! Извини, не могу говорить. Приеду, позвоню. Увидимся!", - поделился Василий Васильев.

"Почему уходят лучшие? Не хочется верить, соболезнования всем, особенно близким. Таких людей не забывают никогда", - уверена Ольга Фофанова.

В Интернете организован сбор помощи в проведении похорон Юлии Тишкиной.