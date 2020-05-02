890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Сухая трава и мусор загорелись в полях Олонецкого района (ФОТО) 1
02.05.2020 13:47
В Карелии за сутки семь человек попали в больницы с пневмонией
Сегодня 09:53
Даже большие 4-комнатные квартиры становятся доступными при льготной ипотеке
02.05.2020 17:04
Куда звонить, если переполнены мусорные контейнеры, рассказали в мэрии Петрозаводска 1
02.05.2020 14:26
В Карелии завтра потеплеет до +14 градусов 1
02.05.2020 16:58
Врач-реаниматолог: "У нас были ситуации страшнее во много раз, но ничего похожего не было!" 4
02.05.2020 17:49
Бригаду медиков отправили в поселок Карелии, где коронавирусом заразились 5 человек 2
02.05.2020 19:14

Пресс-секретарь Мишустина сообщил о его самочувствии

Новости. Общество
11:12, 03 Мая 2020
фото: РИА Новости
Загрузка...

Самочувствие премьер-министра России Михаила Мишустина, у которого был диагностирован коронавирус, в целом нормальное, сообщил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.

"Михаил Владимирович остается под наблюдением специалистов, продолжает лечение. Самочувствие, в целом, нормальное", - сказал он "Интерфаксу".

Беляков добавил, что Мишустин "работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону".

На уточняющий вопрос, находится ли глава правительства в медицинском учреждении, Беляков ответил утвердительно.

Как сообщалось, 30 апреля Мишустин в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что в результате тестирования у него выявлен COVID-19. Он подчеркнул, что правительство продолжит работу в штатном режиме.

В качестве временно исполняющего обязанности главы правительства он предложил кандидатуру первого вице-премьера Андрея Белоусова. Указ президента о назначении Белоусова врио председателя правительства РФ был подписан 30 апреля.

Ранее Мишустин подписал распоряжении о выделении около 50 млрд рублей на дополнительные выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусом.

 

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.04.2020, 11:47
Запутавшемуся на дороге в Карелии водителю фуры грозит лишение прав
28.04.2020, 10:42
В Мурманской области коронавирус диагностировали более чем у тысячи человек
29.04.2020, 06:40
Власти Карелии опубликовали расширенную онлайн-карту заболевших коронавирусом
27.04.2020, 09:45
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии
26.04.2020, 09:11
За сутки в Карелии у 12 человек выявили коронавирус
30.04.2020, 09:11
Еще 8 жителей Карелии заразились коронавирусом

Аналитика

02.05.2020 12:10
Политкухня
"Легитимность выборов в горсовет Сортавалы решается в правовом поле" 2
Заместитель министра национальной и региональной политики, член ЦИК Карелии Наталья Баринова прокомментировала ситуацию вокруг выборов в горсовет Сортавалы после признания кассационным судом незаконности роспуска предыдущего состава депутатов.
"Когда Красная Шапочка выйдет из леса, тогда и расскажет про Волка" 14
01.05.2020 11:54
Кровавая охота браконьеров 2
01.05.2020 11:11
Война и мир Савелия Хенкина 3
30.04.2020 20:38
Получили два совета 3
29.04.2020 15:08
Вся аналитика

Чтиво

02.05.2020 10:08
Без политики
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Маркетплейс "Сделано в Карелии" – одна из форм помощи предпринимателям 3
30.04.2020 13:36
Ипотека сегодняшнего дня: новые реалии и новые условия
29.04.2020 09:00
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»