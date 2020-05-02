Пресс-секретарь Мишустина сообщил о его самочувствии

Самочувствие премьер-министра России Михаила Мишустина, у которого был диагностирован коронавирус, в целом нормальное, сообщил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.

"Михаил Владимирович остается под наблюдением специалистов, продолжает лечение. Самочувствие, в целом, нормальное", - сказал он "Интерфаксу".

Беляков добавил, что Мишустин "работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону".

На уточняющий вопрос, находится ли глава правительства в медицинском учреждении, Беляков ответил утвердительно.

Как сообщалось, 30 апреля Мишустин в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что в результате тестирования у него выявлен COVID-19. Он подчеркнул, что правительство продолжит работу в штатном режиме.

В качестве временно исполняющего обязанности главы правительства он предложил кандидатуру первого вице-премьера Андрея Белоусова. Указ президента о назначении Белоусова врио председателя правительства РФ был подписан 30 апреля.

Ранее Мишустин подписал распоряжении о выделении около 50 млрд рублей на дополнительные выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусом.