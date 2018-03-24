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Новости. Политика
14:21, 24 Марта 2018

Пресс-секретарь штаба Грудинина опроверг публикации о том, что тот сбрил усы

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В СМИ опровергли информацию, что кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин сбрил усы, назвав ее фейком.

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин усы не сбрил, появившаяся в социальной сети информация об этом не соответствует действительности, заявил ТАСС в субботу глава пресс-службы КПРФ и избирательного штаба Грудинина Александр Ющенко.

Ранее кандидат в президенты от коммунистов поспорил с видеоблогером Юрием Дудем, что сбреет усы, если не наберет по итогам голосования 15%. В субботу в соцсети Instagram на одной из страниц, в которой публикуется информация о деятельности Грудинина, появилась его фотография, на которой он запечатлен без усов с подписью "Дал слово, значит, надо его сдерживать".

"То, что там выложили, монтаж это, не монтаж, не проблема это (усы) убрать. Этот Instagram не имеет отношения к официальному Instagram Грудинина. Официальная его страница - grudinin_kprf", - пояснил ТАСС Ющенко.

"Я не знаю, кто это делает, там (в социальных сетях) таких очень много фейковых страниц. Я знаю точно, сейчас официальная информация по поводу этой темы - пока нет ", - уточнил Ющенко на вопрос, сбрил ли усы Грудинин.

Согласно итоговому подсчету голосов на выборах президента, кандидат от КПРФ набрал 11,77% голосов избирателей. Дудь напомнил Грудинину об их споре. После этого кандидат обещал сбрить усы, если видеоблогер признает, что выборы прошли честно.

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