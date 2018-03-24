Грудинин выполнил обещание и сбрил усы

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Экс-кандидат от партии КПРФ в президенты Павел Грудинин сбрил усы, признав поражение в споре с видеоблогером Юрием Дудем.
"Вчера ЦИК огласил окончательные результаты выборов. Я с ними не согласен, но дал слово значит надо его сдерживать", — написал он в Instagram.
Ранее Грудинин и Дудь в ходе интервью заключили пари: кандидат пообещал избавиться от усов, если наберет меньше 15% на выборах. В противном случае блогер должен был побриться налысо.
В соответствии с данными ЦИК, Грудинин набрал на выборах 11,77% голосов, став вторым, пишут "РИА Новости".
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