Грудинин выполнил обещание и сбрил усы

Экс-кандидат от партии КПРФ в президенты Павел Грудинин сбрил усы, признав поражение в споре с видеоблогером Юрием Дудем.

"Вчера ЦИК огласил окончательные результаты выборов. Я с ними не согласен, но дал слово значит надо его сдерживать", — написал он в Instagram.

Ранее Грудинин и Дудь в ходе интервью заключили пари: кандидат пообещал избавиться от усов, если наберет меньше 15% на выборах. В противном случае блогер должен был побриться налысо.

В соответствии с данными ЦИК, Грудинин набрал на выборах 11,77% голосов, став вторым, пишут "РИА Новости".