Коммунисты Карелии призвали всех, кто голосовал за Павла Грудинина, встать на его защиту

Представители КПРФ призвали жителей Карелии встать на защиту совхоза им. Ленина и его руководителя Павла Грудинина.

По всей стране сегодня проходит акция "Народный миллиард" в поддержку кандидата в президенты от КПРФ, директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина. В ней принимают участие, в том числе, коммунисты Карелии. Подключились и обычные жители, которые понимают, что власть хочет задушить народное предприятие, так как Грудинин стал реальным конкурентом Путину и несмотря на вылившуюся на него грязь, получил на президентских выборах поддержку миллионов.

Как рассказал лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов, на собрании актива регионального отделения была принята специальная резолюция по ситуации вокруг совхоза им. Ленина. Коммунисты призвали бороться с политическим беспределом в отношении Павла Грудинина.

"Многие годы подмосковный совхоз им. Ленина, созданный усилиями трудового коллектива во главе с Павлом Николаевичем Грудининым находится в рейдерской осаде хищного российского капитализма. В октябре 2019 года Арбитражный суд Московской области вынес решение взыскать с совхоза более одного миллиарда рублей. Это сделано в пользу семи акционеров, трое из которых не работали в хозяйстве ни дня, но согласились стать марионетками в этом позорном политическом спектакле. На юридическом поле идет подковерная борьба. В июле текущего года Арбитражный апелляционный суд оставил без изменения данное решение.

Актив коммунистов Карелии резко протестует против несправедливого циничного решения судебных органов. Считаем его не только судебным, но и экономическим и политическим произволом. Мы против разорения передового народного хозяйства и сотен семей его тружеников. Требуем сохранить совхоз им. Ленина, который дает продукцию высокого качества и создает новое качество жизни для тружеников сельского хозяйства.

Призываем коммунистов, патриотов, всех избирателей, проголосовавших за Павла Грудинина, кандидата в президенты в 2018 году, встать на защиту передового хозяйства и его руководителя".

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