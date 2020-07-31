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Коммунисты Карелии призвали всех, кто голосовал за Павла Грудинина, встать на его защиту

Новости. Политика
15:00, 01 Августа 2020
фото: Столица на Онего
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Представители КПРФ призвали жителей Карелии встать на защиту совхоза им. Ленина и его руководителя Павла Грудинина.

По всей стране сегодня проходит акция "Народный миллиард" в поддержку кандидата в президенты от КПРФ, директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина. В ней принимают участие, в том числе, коммунисты Карелии. Подключились и обычные жители, которые понимают, что власть хочет задушить народное предприятие, так как Грудинин стал реальным конкурентом Путину и несмотря на вылившуюся на него грязь, получил на президентских выборах поддержку миллионов.

Как рассказал лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов, на собрании актива регионального отделения была принята специальная резолюция по ситуации вокруг совхоза им. Ленина. Коммунисты призвали бороться с политическим беспределом в отношении Павла Грудинина. 

"Многие годы подмосковный совхоз им. Ленина, созданный усилиями трудового коллектива во главе с Павлом Николаевичем Грудининым находится в рейдерской осаде хищного российского капитализма. В октябре 2019 года Арбитражный суд Московской области вынес решение взыскать с совхоза более одного миллиарда рублей. Это сделано в пользу семи акционеров, трое из которых не работали в хозяйстве ни дня, но согласились стать марионетками в этом позорном политическом спектакле. На юридическом поле идет подковерная борьба. В июле текущего года Арбитражный апелляционный суд оставил без изменения данное решение.

Актив коммунистов Карелии резко протестует против несправедливого циничного решения судебных органов. Считаем его не только судебным, но и экономическим и политическим произволом. Мы против разорения передового народного хозяйства и сотен семей его тружеников. Требуем сохранить совхоз им. Ленина, который дает продукцию высокого качества и создает новое качество жизни для тружеников сельского хозяйства.

Призываем коммунистов, патриотов, всех избирателей, проголосовавших за Павла Грудинина, кандидата в президенты в 2018 году, встать на защиту передового хозяйства и его руководителя".  

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-08-01 17:05:36
Ага, щас, уже побежали. Не смешите моего кота. Без барина не можете. Не отошли ещё от крепостного права. :)
Юрий
2020-08-01 16:10:04
Видно как "верха" боятся Грудинина, пытаются всячески замордовать честного и успешного человека, построившего чудо город, куда на экскурсию приезжают иностранцы, просто посмотреть на супер : садики, больницы, искренне жаль Грудинина, не в той стране родился, похоже?!
Другой пример: новый врио Хабаровска, которому жители этого города всячески хотят дать пинка, и , судя по всему, не примут назначена Кремля...,у которого ,как выясняется и есть в интернете информация : на сотни миллионов "настроено" недвижимости и оформлено на родителей, других родственников, сегодня есть в СМИ фото этой недвижимости, ужас! Откуда у этого бездельника,прошу пардону, не работавшего нигде ,по сути, такие богатства? Догадаться не трудно!
Искра
2020-08-01 15:56:07
Этими пустыми призывами через статейки в газету Ульянов "помогает" Грудинину?
Смешно и стыдно за такого "руководителя" отделения КПРФ!
Так и хочется напомнить ,про Хабаровск,как по-настоящему люди борются за правду, даже порой с перебором,но иначе то нельзя,видимо?!
И потом : почему не скажет открыто: кто "заказал " Павла Николаевича? Кто гадит, извините, ему постоянно? Народ хочет знать ,а
не намеки слушать!?!?
новый
2020-08-01 15:52:49
Евгений Ульянов, сколько в республике коммунистов ? Конкретное число, в штуках так сказать. Сколько ? А если не сколько, то сам и впрягайся. Мы тебе не электорат. Работу найди, а то наверное забыл значение этого слова. Впрочем, и не знал.
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