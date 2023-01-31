Превращение однокомнатной квартиры в студию может дорого стоить жителям Петрозаводска

Новые правила перепланировки помещений, установленные администрацией столицы Карелии, могут удивить жителей города.

В мэрии установили «Порядок проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке помещений в многоквартирном доме на территории Петрозаводского городского округа». Соответствующее постановление администрации подписал 11 января глава города Владимир Любарский.

Сюрпризом для петрозаводчан может оказаться запрет, связанный с превращением однокомнатных квартир в студии. Казалось бы, нет ничего проще: сносишь стену между комнатой и кухней, делаешь современную отделку и получаешь результат. Быстро и относительно недорого. Однако такая «операция» запрещена для квартир с газовыми плитами. Согласно документу, не допускается «объединение в однокомнатных квартирах помещения, оборудованного газовой варочной плитой, газовой колонкой, газовым баллоном (расположенным в квартире), индивидуальным газовым котлом с жилой комнатой». Такие квартиры часто встречаются в «хрущевках», они настолько тесные, что именно их обычно стараются переделывать в студии. И как раз для них это запрещено. Более того, в таких квартирах нельзя снимать двери, ведущие на кухню. И двери обязательно должны плотно закрываться. Логика властей, придумавших эти ограничения, понятна: в случае утечки газа он не должен проникнуть в соседние помещения. Маловероятно, что хоть кто-то из жильцов «хрущевок» знает о существовании такого требования.

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