Президент Финляндии обсудил с Путиным ситуацию с арестом Навального

Саули Ниинистё считает арест российского оппозиционера слишком жесткой мерой.

Президент Финляндии провел 21 января телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, во время которого обсудил ситуацию с арестом оппозиционера Алексея Навального и то, как этот арест повлияет на взаимоотношения России с европейскими странами. Как сообщил сайт главы соседнего государства, разговор состоялся по инициативе финской стороны.

Подробности беседы не раскрываются. Однако, как отмечает финская телекомпания Yle, президент Финляндии считает арест Навального слишком жесткой мерой. По мнению Ниинистё, мера является чересчур жесткой потому, что на Навального было совершено покушение, в результате которого оппозиционному политику разрешили выехать на лечение в Германию, и он по собственному желанию вернулся в Россию. В свою очередь, российские власти объяснили арест Навального нарушением правил условного приговора.