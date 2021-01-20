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Президент Финляндии обсудил с Путиным ситуацию с арестом Навального

Новости. Политика
14:20, 21 Января 2021
фото: ©presidentti.fi
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Саули Ниинистё считает арест российского оппозиционера слишком жесткой мерой.

Президент Финляндии провел 21 января телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, во время которого обсудил ситуацию с арестом оппозиционера Алексея Навального и то, как этот арест повлияет на взаимоотношения России с европейскими странами. Как сообщил сайт главы соседнего государства, разговор состоялся по инициативе финской стороны.

Подробности беседы не раскрываются. Однако, как отмечает финская телекомпания Yle, президент Финляндии считает арест Навального слишком жесткой мерой. По мнению Ниинистё, мера является чересчур жесткой потому, что на Навального было совершено покушение, в результате которого оппозиционному политику разрешили выехать на лечение в Германию, и он по собственному желанию вернулся в Россию. В свою очередь, российские власти объяснили арест Навального нарушением правил условного приговора.  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Бритва
2021-01-21 15:43:13
Слухай, Ниинистё! Занимайся своими беженцами и прочей туфтой. Не суй свой длинный нос в дела суверенной державы.
Ребенка воспитывай, которого на старости лет заделал.
Off
2021-01-21 15:26:45
Представляю какой бред нес..собеседник Ниинисто. ))
кир
2021-01-21 15:53:36
Off со справкой у тебя бред постоянный. :)
кир
2021-01-21 15:12:24
Не поместили моё мнение, которое не лично моё, а большой части населения, демократические наши. Отчет в Москву по материалам местной печати, составляемый спецслужбами, должен максимально отражать мнение людей данной территории. Ничего запретного нет. Один раз вы уже печатали. Почему сейчас - нет?
врунофф
2021-01-21 14:43:10
Посидят без российских туристов - по другому запоют. Каждый сверчок знай свой шесток.
Горожанин
2021-01-21 15:00:56
врунофф, смешно. У них производство, а не туризм в приоритете
Fit G
2021-01-21 14:37:16
Саули Ниинистё - занимайте проблемами свой страны, а мы разберемся сами, как нам жить.
кир
2021-01-21 15:55:33
Fit G, поддерживаю. Зачем с америкосами военные учения проводит у наших границ?
Горожанин
2021-01-21 14:59:50
Fit G, у них нет проблем. А вы - разбирайтесь
кир
2021-01-21 16:11:45
Горожанин, не надо к ним льнуть. Они уничтожили госпиталь с ранеными и врачами во время войны. Русских с детьми загнали в концлагеря. Знаменитый на весь снимок Клавы Нюппиевой (Соболевой) за колючей проволокой.
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