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Новости. Общество
18:20, 13 Апреля 2018

ФОТО: Президент Финляндии прилетел из официальной поездки эконом-классом

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Саули Ниинисте предпочитает экономить государственные средства.

Президент Финляндии Саули Ниинисте вернулся из официальной поездки в Хорватию эконом-классом в самолете норвежской авиакомпании Norwegian, рассказывает rtvi.com со ссылкой на газету Iltalehti.

Ниинисте был в Хорватии с официальным визитом и встречался с хорватским президентом Колиндой Грабар-Китарович. 


@ElenaLiski / Twitter

Как сообщил представитель пресс-службы президента Катри Макконен, "президент вернулся из Хорватии как обычный гражданин Финляндии", воспользовавшись обычным пассажирским рейсом. Как правило, Ниинисте покупает билеты в бизнес-классе самолета. Однако на рейсе Norwegian из хорватского Сплита в Хельсинки не было разделения на классы, поэтому президент полетел на родину "экономом", как и все остальные пассажиры

Согласно сайту авиакомпании Norwegian, цена полета из Сплита в Вантаа (аэропорт Хельсинки) не превышает €150 в один конец.

В пресс-службе Ниинисте добавили, что президент предпочитает экономить государственные средства и пользуется личным самолетом только в исключительных случаях. Как правило, речь идет о местах, куда авиакомпании не выполняют регулярные рейсы.

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