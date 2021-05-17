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Президент назначит Дмитрия Харченкова прокурором Карелии

Новости. Общество
16:30, 18 Мая 2021
фото: Совет Федерации
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В Совете Федерации прошли консультации по кандидатурам для назначения на должности региональных прокуроров, сообщил сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

На совместном заседании трех комитетов верхней палаты парламента сегодня, 18 мая, обсудили представленные президентом Российской Федерации кандидатов, которые могут возглавить прокуратуры в регионах. Владимир Путин предложил на должность руководителя прокуратуры Республики Карелия зампрокурора Санкт-Петербурга Дмитрия Харченкова. Карен Габриелян, возглавлявший надзорное ведомства в Карелии в течение 10 лет, представлен на должность прокурора Челябинской области.

Как отметил сенатор Игорь Зубарев, в Совете Федерации отметили профессиональные и личные качества Карена Габриеляна и Дмитрия Харченкова и их достижения в области прокурорского надзора. Так, 46-летний Дмитрий Харченков уже 25 лет работает в прокуратуре. Он начинал свой трудовой путь в надзорном ведомстве с должности следователя прокуратуры Кировского района Санкт-Петербурга. С 2013 года работает заместителем прокурора северной столицы. Имеет государственные награды, включая нагрудный знак «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации», знак отличия «За верность закону» II степени.

По словам Игоря Зубарева, Дмитрий Харченков готов работать над решением важных, социально значимых проблем в Карелии.

«Прокурор региона – это не просто должность. Человек, занимающий такой пост, должен разбираться в специфике субъекта Российской Федерации. И Дмитрий Николаевич Харченков это прекрасно понимает. Молодой, но уже очень опытный прокурор достойно показал себя на консультациях в Совете Федерации, поэтому комитеты поддержали его кандидатуру. Мы благодарны Карену Карленович Габриеляну за его многолетнюю эффективную надзорную работу в республике. Но ротация необходима в любом ведомстве. Уверен, что и в Челябинской области пригодятся его знания и опыт», - сказал Игорь Зубарев.

Напомним, в соответствии с поправками к Конституции РФ президент Российской Федерации назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности прокуроров субъектов РФ (статьи 83 и 102 Конституции РФ).

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