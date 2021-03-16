Президент обратил внимание Генпрокуратуры на проблему роста тарифов на ЖКХ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает на принципиальную, основанную на строгом соблюдении законов позицию Генпрокуратуры РФ по проблемам неоправданного роста тарифов на ЖКХ.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Много острых, чувствительных для граждан вопросов остаются в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это и неоправданный рост тарифов. Понятно, что экономика живет по своим законам, и влезать в эти законы очень опасно. Но я говорю именно о неоправданном росте и несоблюдении стандартов качества обслуживания, попытке безосновательного перераспределения средств, выделяемых на ремонт инфраструктуры. В решении этих проблем рассчитываю на принципиальную, основанную на строгом соблюдении законов позицию прокуроров", - сказал Путин в среду в ходе коллегии Генеральной прокуратуры РФ.