890x80
Реклама
Строительная компания «Баренц групп» подготовила специальное предложение для своих клиентов — ставку 3%
22.09.2022 16:40
Что искали жители Карелии в интернете в августе?
20.09.2022 11:49
На сложном перекрестке Петрозаводска произошло ДТП с выездом на «встречку» (ВИДЕО)
22.09.2022 16:25

Путин оценил заслуги замдиректора музея- заповедника Карелии

Новости. Культура
11:15, 23 Сентября 2022
фото: © Музей «Кижи»

Новости партнеров

Президент Владимир Путин присвоил звание Заслуженного работника культуры России замдиректору музея «Кижи» Дмитрию Луговому, сообщили на портале заповедника ВКонтакте.

Указом президента заместителю директору музея «Кижи» Дмитрию Луговому присвоено звание Заслуженного работника культуры России. 

Сотрудники музея поздравили коллегу с заслуженным признанием вклада в сохранение Кижских памятников: «Дмитрий Дмитриевич Луговой — один из китов, на которых стоит заповедный остров».

Работать в музее Дмитрий Луговой начал в 1987 году, а с 1998 по 1999 год — возглавлял его. В эти годы на острове появился Плотницкий центр и прошла первая «Кижская регата».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.09.2022, 10:26
В военкомате Петрозаводска рассказали, как будет проходить частичная мобилизация
22.09.2022, 13:13
Военком Карелии опроверг сообщения о первоочередной мобилизации жителей республики
21.09.2022, 12:21
Появились разъяснения о возрастных ограничениях для частичной мобилизации
20.09.2022, 13:34
В России предложили сажать на 10 лет запасников, сбежавших с военных сборов
21.09.2022, 20:40
Немногочисленная акция против частичной мобилизации прошла в Петрозаводске
22.09.2022, 12:17
Появились первые разъяснения военкоматов, кого и как призовут по мобилизации

Чтиво

22.09.2022 09:50
Личное мнение
«Как попадут за рубеж, так и преображаются»
Мэр Петрозаводска Владимир Любарский отреагировал на мобилизацию размышлениями о поведении уехавших из России.
«Все начиналось с 30 курочек»
12.09.2022 14:56
Виртуальный мир без ограниченных возможностей
01.09.2022 10:22
архив чтиво

Медиа

«Кросс нации – 2022»
20.09.2022 09:20
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.