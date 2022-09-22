Путин оценил заслуги замдиректора музея- заповедника Карелии

Президент Владимир Путин присвоил звание Заслуженного работника культуры России замдиректору музея «Кижи» Дмитрию Луговому, сообщили на портале заповедника ВКонтакте.

Указом президента заместителю директору музея «Кижи» Дмитрию Луговому присвоено звание Заслуженного работника культуры России.

Сотрудники музея поздравили коллегу с заслуженным признанием вклада в сохранение Кижских памятников: «Дмитрий Дмитриевич Луговой — один из китов, на которых стоит заповедный остров».

Работать в музее Дмитрий Луговой начал в 1987 году, а с 1998 по 1999 год — возглавлял его. В эти годы на острове появился Плотницкий центр и прошла первая «Кижская регата».