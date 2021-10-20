Президент России объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

Владимир Путин поддержал предложение кабмина о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии с сохранением зарплаты.

На совещании президента с членами правительства сегодня, 20 октября, обсуждают эпидемиологическую обстановку в стране. Глава государства поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября. При этом президент допустил, что продление "каникул" возможно и после 7 ноября.

"Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. И в этой связи с учетом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю предложения об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками зарплаты в период с 30 октября по 7 ноября включительно", - цитирует ТАСС Владимира Путина.

Президент подчеркнул, что заработная плата работников в период нерабочих дней должна быть сохранена.

Кроме того, Путин согласился дать регионам право установить дополнительные нерабочие дни для борьбы с ковидом. Российский лидер призвал регионы при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября.