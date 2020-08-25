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Президент России поручил взять под контроль коллекторов

Новости. Общество
09:20, 26 Августа 2020
фото: © Алексей Никольский / РИА Новости
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Работу коллекторских организаций в России необходимо взять под контроль, заявил президент России Владимир Путин.

Об этом Владимир Путин заявил на встрече с директором Федеральной службы судебных приставов (ФССП) - главным судебным приставом страны Дмитрием Аристовым.

"С чем люди иногда сталкиваются в работе этих коллекторских организаций всех, – и подконтрольных вам, и неподконтрольных, – это просто переходит иногда всякие границы. Поэтому это совершенно точно надо брать под контроль", — сказал Путин.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Кузьма
2020-08-26 09:48:39
Много чего поручено....
Off
2020-08-26 09:29:09
Ни за что не отвечаю..поручаю,поручаю.
Гость
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