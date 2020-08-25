Президент России поручил взять под контроль коллекторов

Работу коллекторских организаций в России необходимо взять под контроль, заявил президент России Владимир Путин.

Об этом Владимир Путин заявил на встрече с директором Федеральной службы судебных приставов (ФССП) - главным судебным приставом страны Дмитрием Аристовым.

"С чем люди иногда сталкиваются в работе этих коллекторских организаций всех, – и подконтрольных вам, и неподконтрольных, – это просто переходит иногда всякие границы. Поэтому это совершенно точно надо брать под контроль", — сказал Путин.

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