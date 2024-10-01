Президент России присвоил почетное звание железнодорожнику из Кеми

Сергею Блаженову присвоено звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».

Указом президента России Сергею Блаженову из Кеми присвоено почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации», сообщил в личном профиле глава Карелии Артур Парфенчиков.

Был рад лично поздравить земляка с этой высокой наградой и пожать руку. Такие люди, преданные своему делу, и есть главное богатство Карелии. Каждый на своем месте — в депо, больнице, на заводе или в полях — трудится на благо всей республики

— поделился губернатор.





По его словам, Сергей Блаженов — железнодорожник в третьем поколении, слесарь по ремонту подвижного состава.

Он уже более 40 лет работает в локомотивном депо Кеми. Здесь еще в 40-е годы прошлого века трудился его дед, а потом и отец со своими братьями. И сюда, с самого раннего детства, любил прибегать Сергей. С тех пор и прикипел — к поездам, работе, коллективу.

Как рассказал руководитель региона, буквально месяц назад Сергей Юрьевич вышел на пенсию. Но, говорит, отдыхать пока рано — зовут обратно на работу, хочет вернуться.



В этом году депо в Кеми отмечает 100-летний юбилей. Сейчас здесь работают оба сына Сергея. Уже четвертое поколение династии Блаженовых! Уважаю

— написал Артур Парфенчиков.