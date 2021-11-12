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Президент России внес поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума

Новости. Экономика
20:30, 19 Ноября 2021
фото: © Михаил Метцель / ТАСС

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Владимир Путин предложил поднять МРОТ и прожиточный минимум в России на 8%, профильный комитет Госдумы поддержал поправки президента.

По информации ТАСС, президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума на 8,6%. Об этом сообщил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам его председатель Андрей Макаров.

«Президент обратился к депутатам и, естественно, правительству, проработать этот вопрос и принять соответствующее решение в рамках второго чтения закона о бюджете <…> Сегодня во исполнение своего решения президент внес соответствующие поправки в Государственную думу», — сказал Макаров.

В ходе заседания комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал все поправки президента. «Финансовое обеспечение их федеральным бюджетом полностью предусматривается», — указал он.

Ранее Путин предложил повысить планку прожиточного минимума на 2022 год и увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией — на 8,6%. В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12 тыс. 654 рублей в месяц, что на 1 тыс. рублей больше, чем сейчас.

Президент указал, что одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ — также на 8,6%, в абсолютных цифрах примерно на 1 тыс. 100 рублей. В итоге МРОТ в 2022 году составит 13 тыс. 890 рублей в месяц.

Как сообщил 18 ноября министр труда Антон Котяков, на повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда в 2022 году будет направлено 30 млрд рублей.

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Комментарии

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Изя
2021-11-19 20:55:18
Лучше бы ничего не вносил , жить бы лучше уже было , лет так 20 .)))
Гость
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