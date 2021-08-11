Президент Segezha Group Михаил Шамолин наградил сотрудников Сегежского ЦБК за профессионализм и мужество в борьбе с лесными пожарами

На АО «Сегежский ЦБК» состоялась церемония награждения сотрудников, принявших активное участие в борьбе с лесными пожарами на территории Сегежского района Карелии.

Благодарственное письмо коллективу вручил лично президент Segezha Group Михаил Шамолин.

«Спасибо за вашу работу! Благодаря слаженным действиям нашей компании, органов власти и МЧС ситуацию с лесными пожарами удалось завершить без серьезных последствий. Самое главное — в Сегежском районе мы не допустили пожар к населенным пунктам. В этом ваша заслуга», — отметил президент.

В тушении лесов и предупредительных мероприятиях на территории района было задействовано более 300 сотрудников Segezha Group. Предприятие также предоставило бульдозеры и экскаваторы для создания минерализованных полос, портативные рации для координации действий, респираторы для жителей дачных кооперативов, расположенных в зоне задымления. Комбинат также обеспечил пожарных и волонтеров питьевой водой и питанием.

По приказу президента Segezha Group сотрудники комбината, принявшие активное участие в борьбе с лесными пожарами, премированы за профессионализм и мужество.

Segezha Group — один из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В состав холдинга входят российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. География представительств Группы охватывает 12 государств, включая Россию. Продукция реализуется в более чем 100 странах мира. На предприятиях SG работает 13 тысяч человек. Segezha Group — крупнейший лесопользователь в европейской части России. По состоянию на 31 декабря 2020 года общая площадь арендованного лесфонда составляла 8,1 млн га лесных участков, 83% (6,72 млн га) которых сертифицировано по схемам международной добровольной лесной сертификации. В 2020 г. выручка холдинга составила 69 млрд руб., рентабельность по OIBDA — 25%. За 7 лет общий объем инвестиций достиг порядка 50 млрд руб. Segezha Group занимает 1-е место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов; 2-е место в мире по производству бумаги для многослойных мешков и выпуску промышленных бумажных мешков; а также 5-е место в мире по производству большеформатной березовой фанеры.

Сайт: http://segezha-group.com