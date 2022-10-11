Финансовое оздоровление пришло на «Холод Славмо» при поддержке правительства Карелии

Заводу по производству мороженого удалось восстановить платежеспособность, сохранить рабочие места, увеличить заработную плату, сообщает пресс-служба правительства республики.

С работой ЗАО «Холод Славмо» ознакомился премьер-министр карельского правительства Александр Чепик. На встрече с руководством обсуждались текущие и дальнейшие меры выхода из банкротства, перспективы развития.

— Завод является одним из тех предприятий, которому правительство оказывает постоянную помощь для успешной производственной деятельности. Сегодня завод имеет перспективы для развития и расширения, —сказал Александр Чепик. — Правительство готово оказать содействие в поиске новой производственной площадки для увеличения объемов производства, снижения себестоимости продукции, появления новых позиций товара. Это позволит добиться того, что продукцию «Холод Славмо» узнают потребители новых рынков сбыта.

В настоящее время компания производит более 80 видов мороженого собственного бренда «Мороженое Карелии». Уникальность изготовления мороженого заключается в технологическом замкнутом цикле его производства. Компания имеет собственные производственные мощности, семь линий по изготовлению мороженого позволяют выпускать до 30 тонн продукции в сутки. В 2020 году компания прошла добровольную сертификацию и получила разрешение на применение знака «Сделано в Карелии».

Как сообщила генеральный директор предприятия Полина Степанова, сегодня завод работает стабильно, рынок сбыта очень широк — есть своя торговая сеть: Мурманск, Новгород, Псков, Санкт-Петербург. В этом году с предприятием стал успешно сотрудничать Ростов-на-Дону. В перспективе –освоение рынка сбыта Краснодарского края с целью продления сезона продаж.

В правительстве напомнили, с конца 2020 года предприятие оказалось в тяжелой финансовой и экономической ситуации, вызванной финансовой нагрузкой по оплате налоговых платежей, образовавшихся по результатам деятельности и управления прежних собственников (в 2018 году произошла смена руководства).

Правительство Карелии оказывало всевозможные меры поддержки для выхода из кризиса ЗАО «Холод Славмо» с целью недопущения закрытия предприятия. Были выработаны рекомендации по реструктуризации кредиторской задолженности общества, увеличению прибыли путем снижения издержек производства продукции и нахождению новых рынков сбыта.

В результате работы была достигнута положительная динамика в развитии платежеспособности предприятия. В связи с этим определением арбитражного суда Карелии закончена процедура наблюдения и введена новая процедура — финансовое оздоровление, утвержден график погашения кредиторской задолженности общества. На данный момент обществом уже внесены первые платежи по данному графику в счет погашения задолженности.