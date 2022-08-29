При поддержке Segezha Group в Сегеже вновь прошли «Чистые игры»

Карельский город Сегежа боролся за «Арктический кубок чистоты».

При поддержке Segezha Group и волонтерского отряда «Сердце культуры» Сегежского центра культуры и досуга в городе прошли командные соревнования по очистке зеленых территорий.

Участниками акции стали старшеклассники. За кубок боролись 16 команд. За один час они собрали более 1,5 тонн мусора. На переработку отправили 144 мешка с пластиком, 47 мешков стекла, 30 мешков металла, 89 мешков смешанного мусора. Призовые места заняли команды средних общеобразовательных школ № 6 и № 7.

«По всей стране „чистые игры“ объединили эко-активистов и просто неравнодушных людей. Основная цель — очистка арктических территорий. В Карелии в акции уже поучаствовали жители Сегежи, Беломорска, Калевалы, Лоухи и Муезерского района. В ближайшую субботу передаем „эстафету“ Кеми. После этого будет понятен общекарельский результат „Арктического кубка чистоты“. Важно, что идею экологического волонтерства поддерживает всё большее количество людей. Экологические инициативы помогут сберечь природу для нас и будущих поколений», — отметила Натали Карапетян, советник гендиректора Сегежского ЦБК, заместитель председателя комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии Законодательного Собрания Республики Карелия.