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Пять человек погибли на пожаре в больнице Петербурга, где лечат больных Covid-19

Новости. Происшествия
09:01, 12 Мая 2020
фото: © Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу
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Пожар произошел утром 12 мая в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где лечат больных с коронавирусом.

Пять человек погибли при пожаре в больнице в Выборгском районе, пишет издание "РИА Новости".

Возгорание удалось локализовать на площади десять квадратных метров. Из больницы эвакуировали 150 человек. 

По информации ТАСС, предположительной причиной пожара в больнице Святого Георгия могло стать короткое замыкание аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 
 
В конце апреля городской комитет по здравоохранению сообщал, что медицинские учреждения Санкт-Петербурга, в которые вошла больница Святого Георгия, развернули 5483 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

В субботу, 9 мая, пожар произошел в больнице №50 в Москве, где также лечили пациентов с Covid-19 В результате одна пациентка погибла, идет расследование.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2020-05-12 09:31:41
Недавно читал море истеричных заявлений, как от впечатлительных обывателей, так и от официальных лиц, про пожар в коттедже-хосписе. И многократно подчеркивалось, что у владельца не было разрешающих деятельность бумаг. Точнее видимо не всех, т.к. подробности про бумаги почему-то опускали.
Здесь бумаги были все. И что это изменило?!
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