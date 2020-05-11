Пять человек погибли на пожаре в больнице Петербурга, где лечат больных Covid-19

Пожар произошел утром 12 мая в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где лечат больных с коронавирусом.

Пять человек погибли при пожаре в больнице в Выборгском районе, пишет издание "РИА Новости".

Возгорание удалось локализовать на площади десять квадратных метров. Из больницы эвакуировали 150 человек.



По информации ТАСС, предположительной причиной пожара в больнице Святого Георгия могло стать короткое замыкание аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).



В конце апреля городской комитет по здравоохранению сообщал, что медицинские учреждения Санкт-Петербурга, в которые вошла больница Святого Георгия, развернули 5483 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией.



В субботу, 9 мая, пожар произошел в больнице №50 в Москве, где также лечили пациентов с Covid-19 В результате одна пациентка погибла, идет расследование.