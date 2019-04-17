09:56, 17 Апреля 2019
При столкновении иномарки с "Газелью" на трассе в Карелии пострадали четыре человека
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В Прионежском районе пенсионер устроил аварию с пострадавшими, сообщили в ГИБДД Карелии.
Во вторник 16 апреля в 21.05 в Прионежском районе на 8 км автодороги "Петрозаводск – Ошта" 65-летний водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "ГАЗ".
В результате ДТП травмы получили 4 человека. В автомобиле Renault пострадал водитель и его 64-летняя пассажирка. В автомобиле "ГАЗ" травмы получили 2 человека - 27-летний водитель и 41-летний пассажир.
Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.
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