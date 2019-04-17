При столкновении иномарки с "Газелью" на трассе в Карелии пострадали четыре человека

В Прионежском районе пенсионер устроил аварию с пострадавшими, сообщили в ГИБДД Карелии.

Во вторник 16 апреля в 21.05 в Прионежском районе на 8 км автодороги "Петрозаводск – Ошта" 65-летний водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "ГАЗ".

В результате ДТП травмы получили 4 человека. В автомобиле Renault пострадал водитель и его 64-летняя пассажирка. В автомобиле "ГАЗ" травмы получили 2 человека - 27-летний водитель и 41-летний пассажир.

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.